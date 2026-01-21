El servicio de dermatología del CHUO se estrena en el Santa María Nai

Las nuevas instalaciones del servicio de Dermatología del CHUO ya son una realidad. Desde este miércoles, las consultas pasan a ubicarse en el edificio Santa María Nai con el objetivo de mejorar la organización asistencial y la integración del servicio dentro del conjunto hospitalario. La especialidad se muda desde su anterior ubicación en la calle Concejo.

El nuevo espacio, situado en el sótano del edificio Santa María Nai, ocupa una superficie total de 570 metros cuadrados. Cuenta con seis consultas médicas, una consulta de enfermería, una sala de curas, espacios destinados a fototerapia tendrá una zona de terapia fotodinámica. El servicio compartir sala de espera con Traumatología, que también ha sido renovada.

El dermatólogo del CHUO, Ignacio Suárez, subraya que la principal mejora del traslado es la integración del servicio en el complejo hospitalario. “La ventaja es que vamos a estar más integrados en el resto del hospital y eso nos permitirá dar un mejor servicio a la población”, explica. Aunque reconoce que todavía quedan actuaciones pendientes, como la habilitación definitiva de la sala de fotodinamia y un pequeño quirófano para procedimientos dermatológicos.

El volumen de actividad justifica la necesidad de estas nuevas instalaciones. Solo en 2025, Dermatología atendió más de 22.000 consultas externas, realizó cerca de 400 intervenciones quirúrgicas, superó los 1.100 procedimientos de cirugía mayor ambulatoria y llevó a cabo alrededor de 1.600 sesiones de fototerapia. El servicio está integrado actualmente por seis facultativos, dos médicos internos residentes y seis profesionales de enfermería

Suárez destaca el momento de transformación que vive la especialidad. La incorporación de nuevas tecnologías, la teledermatología y el apoyo de la inteligencia artificial abren la puerta a diagnósticos más precoces y a una atención más accesible, especialmente para pacientes mayores o residentes en zonas rurales. A ello se suma la importancia de la prevención: “El sol es la principal causa de envejecimiento de la piel y del cáncer cutáneo”, recuerda el dermatólogo, insistiendo en la necesidad de concienciar sobre la fotoprotección desde edades tempranas.