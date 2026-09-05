¿Sabe usted que el (des)gobierno municipal puede ser uno de los más digitalizados del país? ¿Que algunos concejales no se separan de su móvil durante las sesiones plenarias? ¿Que la abstracción por la pantallita es tal que su atención a las mociones parece decaer? ¿Que estos dos de DO no llevaban un solo papel ni para disimular? ¿Que igual los asuntos que se están tratando les importan entre poco y nada?