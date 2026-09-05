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¿Sabe usted que el (des)gobierno municipal puede ser uno de los más digitalizados del país?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el interés de algunos concejales en los temas de la ciudad

Dos concejales con el móvil durante el pleno.
Dos concejales con el móvil durante el pleno. | La Región

¿Sabe usted que el (des)gobierno municipal puede ser uno de los más digitalizados del país? ¿Que algunos concejales no se separan de su móvil durante las sesiones plenarias? ¿Que la abstracción por la pantallita es tal que su atención a las mociones parece decaer? ¿Que estos dos de DO no llevaban un solo papel ni para disimular? ¿Que igual los asuntos que se están tratando les importan entre poco y nada?

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