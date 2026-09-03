Jácome denuncia los insultos de una operadora de Teletaxi: "Era el "repunante" del alcalde, debe estar en calzoncillos"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado la presentación de una reclamación formal ante la central de Teletaxi tras haber sido, según relata, objeto de descalificativos por parte de una trabajadora durante una solicitud telefónica de servicio. Según ha denunciado el propio regidor en sus redes sociales, la teleoperadora profirió insultos dirigidos a su persona creyendo que la comunicación se había cortado.

De acuerdo con el relato difundido por el regidor, tras gestionar la reserva la empleada comentó en voz alta ante sus compañeras: "Era el 'repunante' del alcalde, debe estar en cama todavía, en calzoncillos. Solo imaginarlo ya me entran ganas de vomitar".

El alcalde ha calificado este comportamiento como una conducta "intolerable" hacia cualquier ciudadano que pida un taxi. Asimismo, Jácome ha señalado que la llamada quedó registrada en su totalidad, argumentando que en la grabación se puede verificar que la petición del vehículo se realizó de forma completamente educada y normal.

A raíz de estos hechos, el regidor ha trasladado la correspondiente queja administrativa a la dirección de la compañía de radiotaxi para que se tomen medidas ante la actitud mostrada por la operadora.