Alumnado de los últimos cursos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense participó este jueves en la feria de empleo “Encontro con Empresas”. La iniciativa, enmarcada en el proyecto estatal “Tour del Empleo”, se celebró por primera vez en el centro con el objetivo de captar nuevo talento joven mediante ofertas laborales concretas.

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A diferencia de las ferias tradicionales, este evento apostó por un formato más cercano y efectivo. Tras inscribirse y enviar su currículo en línea, los estudiantes preseleccionados por firmas como Abanca, Deloitte, Enterprise Mobility o Cultural Care disfrutaron de un desayuno de 50 minutos con sus responsables. Según la organización, este espacio permitió mantener una conversación real, sin colas ni prisas, antes de afrontar una entrevista oficial. Paralelamente, el edificio jurídico-empresarial acogió puestos informativos abiertos a todo el estudiantado, atendidos por personal de recursos humanos.

El decano Jesús Vázquez destacó el firme compromiso del centro con la empleabilidad, subrayando que la cita logró atraer a compañías de expansión nacional e internacional que hasta ahora no acudían al campus. Desde el decanato valoraron positivamente la acogida entre los jóvenes de Turismo, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y programas conjuntos como ADE-Derecho, animándolos a aprovechar estas oportunidades para conocer de primera mano los perfiles que demanda el mercado laboral actual.