Desvalijan una casa de Eiroás y roban gasolina en cuatro camiones

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ROBOS EN OURENSE
Una vivienda ubicada en el barrio de Eiroás fue objeto este sábado de un robo con fuerza. Según relataron los vecinos de la zona a este periódico, los ladrones accedieron al inmueble tras forzar una persiana y fracturar una ventana con una piedra. En el momento del asalto, el domicilio se encontraba vacío porque su moradora estaba de viaje, viéndose obligada a suspenderlo tras ser alertada de lo ocurrido. Los asaltantes aprovecharon esta ausencia para desvalijar la casa y huir sin ser vistos.
El botín sustraído fue muy variopinto e incluyó joyas, relojes, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Los delincuentes llegaron incluso a apoderarse de una mochila infantil. Tras descubrir el suceso, la perjudicada presentó la correspondiente denuncia ante la Policía.
Apenas un día después, la zona volvió a ser escenario de un nuevo delito. En esta ocasión, los ladrones sustrajeron el combustible de cuatro camiones de obra, dos de los cuales se encontraban estacionados en el interior de una finca privada.
Estos robos han generado una profunda preocupación en esta zona, en la que su cercanía con el barrio de Covadonga, donde se ubica el conocido como el supermercado de la droga, la hace más vulnerable a la delincuencia. De hecho, es golpeada frecuentemente por hechos delictivos de estas características perpetrados en su mayoría por toxicómanos que necesitan hacerse con un botín que les permita conseguir una dosis de droga.
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