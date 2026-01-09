Detenido por agredir sexualmente a su sobrina de siete años en Ourense

Un hombre de 27 años. José R.C., fue detenido en la tarde del miércoles en Ourense como presunto autor de una agresión sexual a su sobrina, una menor de apenas siete años. La intervención policial se desencadenó tras una llamada de auxilio de la propia familia, que alertó a la Policía Nacional al descubrir la magnitud de los hechos en el interior de una vivienda situada en la calle Nuestra Señora de la Saínza en la que vivían varias personas.

El detonante de la denuncia fue el hallazgo, por parte de los progenitores, de material audiovisual (vídeo) de contenido sexual. Tras la detención inmediata por parte de una patrulla de Seguridad Ciudadana, el caso pasó oficialmente a manos de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Esta unidad especializada es la encargada ahora de analizar el contenido de los vídeos y de tutelar la declaración de la menor bajo condiciones de máxima protección para evitar su revictimización.

Este suceso vuelve a poner el foco sobre una realidad que las asociaciones de protección al menor y las fuerzas de seguridad intentan visibilizar: la inmensa mayoría de las agresiones sexuales a menores no son cometidas por desconocidos, sino por personas del entorno cercano. Cerca del 80% de los abusos y agresiones sexuales a menores ocurren en el ámbito privado, perpetrados por familiares o personas de máxima confianza de la víctima. El hecho de que el presunto agresor sea el tío de la niña facilita el acceso a la víctima (cuidaba de ella en ocasiones) y garantiza un silencio impuesto por la cercanía afectiva.

El detenido permanecía en la mañana de ayer en dependencias policiales mientras la UFAM ultimaba el atestado antes de su paso a disposición de la jueza que se encarga desde ahora en el Tribunal de Instancia de Ourense de los delitos de violencia de género y sexuales de forma exclusiva con jurisdicción en toda la provincia salvo en el partido judicial de O Barco y Trives.