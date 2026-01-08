La Xunta lanza una OPA de locales en Ourense para convertirlos en viviendas públicas de alquiler

La Xunta activa la oferta pública de adquisición de locales en Ourense para transformarlos en viviendas públicas en alquiler, con una inversión de 2 M€

La Xunta de Galicia ha activado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de locales en Ourense para transformarlos en viviendas de promoción pública en alquiler, con una inversión prevista de 2 millones de euros. La medida fue anunciada por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto. La convocatoria se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Se trata de una iniciativa piloto que busca incrementar el parque de vivienda pública en la ciudad al reconvertir locales sin uso en inmuebles destinados a uso residencial. La conselleira destacó que esta acción tiene un doble objetivo: crear nuevas viviendas protegidas y ofrecer a los propietarios de locales en desuso una salida a estos inmuebles que actualmente no generan rendimiento económico.

El plazo de solicitud para los interesados será desde mañana hasta el 1 de mayo. Los locales deberán estar situados en la trama urbana, en bajos o entreplantas de edificios residenciales, en buen estado de conservación y libres de cargas. Además, cada local deberá permitir la construcción de al menos una vivienda cumpliendo la normativa vigente en materia de edificación y habitabilidad. Las ofertas podrán incluir también plaza de garaje o trastero por vivienda resultante.

Taxación y procedimiento

El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) se encargará de tasar los locales y seleccionará los que considere adecuados, realizando una oferta económica que será la menor entre la propuesta del propietario, el valor de tasación o los precios establecidos en el DOG. Para los locales adquiridos, el IGVS asumirá hasta 1.500 € en honorarios de profesionales para la elaboración de documentación técnica o trámites administrativos necesarios para participar en la OPA.

Más medidas para vivienda pública

La conselleira Allegue subrayó que esta acción se suma a otras medidas de la Xunta para facilitar el acceso a la vivienda, como incrementar la edificabilidad, permitir la construcción de vivienda pública en suelos dotacionales y triplicar las ayudas a promotores y cooperativistas. Todo ello será posible gracias a los Presupuestos de 2026, que contemplan la construcción de vivienda protegida, rehabilitación y desarrollo de suelo residencial.

En Ourense, la Xunta ya está construyendo 64 viviendas de promoción pública en Cambedo de Raia y trabaja en el PIA de Escorial-Vinteún, para habilitar suelo residencial que permita construir alrededor de 1.600 nuevas viviendas a cargo de promotores, cooperativas y administraciones.

Esta OPA representa un paso más en la estrategia de vivienda pública de la Xunta, combinando rehabilitación de locales, incremento de parque público y apoyo a la inversión privada y cooperativa.