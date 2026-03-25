Detenido un conductor tras una fuga por el Casco Vello de Ourense: dio positivo en cocaína

La madrugada del sábado 21 de marzo J.L.L.Q. fue detenido por la Policía Local tras una fuga con un vehículo que no era suyo por el Casco Vello. La persecución comenzó en la calle Progreso, donde el turismo, al advertir la presencia del coche policial, aceleró y se introdujo en la zona antigua de la ciudad, yendo tras él los agentes. Tras atravesar la calle Villar y la calle Do Baño, finalmente, los agentes consiguieron bloquearle el paso en la calle Baixada do Outeiro y le pidieron a los ocupantes que saliesen del vehículo.

Los policías locales, que habían comprobado que el coche figuraba como robado desde el 6 de marzo, confirmaron también que el conductor no tenía carné, por lo que abrieron atestado. Tras ello, le hicieron la prueba de alcohol y drogas, dando J.L.L.Q. positivo en cocaína. Asimismo, le realizaron un cacheo de seguridad, encontrando entre su ropa un envoltorio que contenía 3,7 gramos de una sustancia blanca.

Los policías locales detuvieron al conductor, el cual les contó que el turismo se lo habían prestado, trasladándolo primero a un centro médico y, posteriormente, a la comisaría de la Policía Nacional. Además, también hablaron con el copiloto, quien les manifestó que acababa de conocer a J.L.L.Q. y que este se había ofrecido a llevarlo a Covadonga para conseguir droga.