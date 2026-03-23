Investigado un conductor en Ourense que se dio a la fuga tras provocar un accidente con heridos

A las 23:45 horas del pasado domingo, 15 de marzo, la Guardia Civil de Ourense recibía la llamada alertando de un accidente con heridos en el que dos vehículos colisionaron en la AG-31 (de la A-52 a Celanova). El conductor y tres ocupantes del vehículo alcanzado resultaron heridos leves. El responsable del choque por alcance, tras salirse de la vía, huyó a pie por un monte cercando, dejando los dos coches siniestrados en el lugar.

El vehículo del conductor fugado | Guardia Civil

Después de dos horas de búsqueda en la que se movilizaron patrullas y equipos de unidades de investigación, el conductor fugado fue encontrado escondido y bajo la influencia del alcohol. Cuando se le pidió someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, el hombre se negó rotundamente. La Guardia Civil lo investiga ahora por dos supuestos delitos contra la seguridad vial.

El vehículo de las víctimas, que resultaron heridas leves | Guardia Civil

El primero por negarse a realizar los tests estando implicado en el accidente, lo que podría conllevar penas de 6 meses a 1 año de cárcel y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. El segundo sería por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, castigado con penas de entre 3 y 6 meses de prisión, multa o trabajos comunitarios y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

El conductor también podría ser condenado por un delito de abandono del lugar del siniestro, castigado con penas entre los 6 meses y los 4 años de prisión.