Investigado un conductor en Ourense que se dio a la fuga tras provocar un accidente con heridos

IBA ALCOHOLIZADO

La Guardia Civil de Ourense investiga a un conductor que se dio a la fuga en la AG-31 tras provocar un accidente con heridos bajo la influencia del alcohol

El vehículo del conductor fugado y el turismo volcado de las víctimas
El vehículo del conductor fugado y el turismo volcado de las víctimas | Guardia Civil

A las 23:45 horas del pasado domingo, 15 de marzo, la Guardia Civil de Ourense recibía la llamada alertando de un accidente con heridos en el que dos vehículos colisionaron en la AG-31 (de la A-52 a Celanova). El conductor y tres ocupantes del vehículo alcanzado resultaron heridos leves. El responsable del choque por alcance, tras salirse de la vía, huyó a pie por un monte cercando, dejando los dos coches siniestrados en el lugar.

El vehículo del conductor fugado
El vehículo del conductor fugado | Guardia Civil

Después de dos horas de búsqueda en la que se movilizaron patrullas y equipos de unidades de investigación, el conductor fugado fue encontrado escondido y bajo la influencia del alcohol. Cuando se le pidió someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, el hombre se negó rotundamente. La Guardia Civil lo investiga ahora por dos supuestos delitos contra la seguridad vial.

El vehículo de las víctimas, que resultaron heridas leves
El vehículo de las víctimas, que resultaron heridas leves | Guardia Civil

El primero por negarse a realizar los tests estando implicado en el accidente, lo que podría conllevar penas de 6 meses a 1 año de cárcel y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. El segundo sería por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, castigado con penas de entre 3 y 6 meses de prisión, multa o trabajos comunitarios y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

El conductor también podría ser condenado por un delito de abandono del lugar del siniestro, castigado con penas entre los 6 meses y los 4 años de prisión.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats