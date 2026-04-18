Detenido en Ourense por estafar 66.600 euros en la venta de dos vehículos

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense detuvo a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de estafa. La intervención se inició tras una denuncia interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de Nalda (La Rioja), en la que la víctima alertaba de haber pagado 66.600 euros por la compra de una caravana y un coche que nunca le fueron entregados por el supuesto vendedor.

Los agentes lograron localizar e incautar ambos vehículos relacionados con el delito justo en el momento en que el detenido se disponía a pasarles la Inspección Técnica de Vehículos en Ourense.

Antecedentes

Según precisaron fuentes del Instituto Armado, el presunto estafador cuenta con antecedentes por hechos similares, ya que le figuran otras dos imputaciones por estafa instruidas en los juzgados de Logroño y Badajoz.