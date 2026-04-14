De la deuda del jefe al hijo en apuros, las estafas que predominan en la ciudad de Ourense

Empresas de la ciudad han sido los últimos meses víctimas de una estafa que juega con la urgencia. Los delincuentes se ponen en contacto con un trabajador y utilizan como gancho la mención al nombre del jefe, lo que genera confianza. Tras ello, le explican al empleado que hay una factura pendiente que si no se abona va a derivar en que quitan el servicio. Le meten prisa para que tenga que tomar una decisión en segundos.

A mayores, le dicen que no hablen con el jefe porque ya están en contacto ellos con él por otro teléfono. En muchos casos, el empleado acaba pagando con dinero que saca de su propio bolsillo para salir del paso. Esta es una de las ciberestafas más recurrentes que se han denunciado los últimos meses en la Policía Nacional. En la mayoría de los casos, el botín del engaño acaba en México. José Manuel Araujo, inspector de la Policía Nacional, incidió ayer en la importancia de formar a los empleados en seguridad para combatir las estafas.

También atacan mucho en la ciudad con la estafa del hijo en apuros. Un supuesto joven envía un mensaje a uno de sus progenitores diciendo que su móvil se rompió y que le escriba a su nuevo número. Bajo este pretexto y aprovechando la urgencia emocional, solicitan una transferencia de dinero inmediata para cubrir una supuesta emergencia. Esta treta le costó un perjuicio a un ciudadano de la ciudad el pasado año de más de 30.000 euros.