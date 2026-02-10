Van a juicio los acusados de un robo violento ocurrido en el centro de Ourense

Tres hombres serán juzgados tras el verano por un robo con violencia cometido la madrugada del 24 de julio de 2022. La magistrada fijó el 22 de septiembre como el día del juicio después de que las partes no llegasen a un acuerdo de conformidad en la vista preliminar celebrada ayer en el Penal 1.

Cada acusado se enfrenta a una petición del Ministerio Público de cuatro años de prisión por un delito de robo con violencia con la agravante de abuso de superioridad. En su escrito, señala que los tres, acompañados de un menor, abordaron a un hombre en la calle Lamas Carvajal, en la ciudad, agarrándolo uno de ellos por el cuello y propinándole el resto golpes por todo el cuerpo hasta que cayó al suelo, sufriendo politraumatismos.

Cuando la víctima se encontraba en la acera, continúa la Fiscalía, le sustrajeron una pulsera de oro, un móvil y una cartera. En el interior de esta última se encontraba una tarjeta de débito que fue usada poco tiempo después del robo en una cafetería ubicada en la calle de los Remedios y en un estanco.

En el primer establecimiento se efectuaron cuatro cargos por un importe total de 47,2 euros mientras que en el estanco la compra fue de 35,8 euros. De hecho, entre las pruebas aportadas están las imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos en los que se realizaron los pagos con la tarjeta robada.

Rueda de reconocimiento

Durante la instrucción, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento. En ella, la víctima no identificó a ninguno de los acusados como las personas que lo abordaron la madrugada de los hechos. Además, en el lapso de tiempo transcurrido entre que ocurrieron los hechos y se celebró la audiencia preliminar fue juzgado el menor de edad. En su procedimiento, separado del de los otros tres debido a su edad, resultó absuelto.