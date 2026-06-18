Dos detenidos con cuatro patinetes y tres bicicletas robadas en una furgoneta en Ourense

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a dos hombres que circulaban en una furgoneta en la que transportaban cuatro patinetes eléctricos y tres bicicletas robadas.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio, cuando agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana observaron cómo los ocupantes de una furgoneta realizaban una maniobra evasiva al detectar la presencia policial en una calle del barrio de As Camelias.

Tras dar el alto al vehículo e identificar a sus dos ocupantes, los agentes inspeccionaron la carga y localizaron diversos enseres. Entre ellos encontraron cuatro patinetes eléctricos y tres bicicletas ocultos y ya embalados, cuya procedencia resultó ser ilícita.

Las investigaciones permitieron comprobar que las bicicletas y tres de los patinetes habían sido denunciados como sustraídos en Ourense, mientras que el cuarto patinete figuraba como robado en Valencia. Los robos se habían producido durante los meses de abril y mayo.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos sospechosos, que fueron trasladados a dependencias policiales. Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, quedaron a disposición de la autoridad judicial de guardia.