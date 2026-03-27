El conductor de un patinete eléctrico herido tras chocar contra la puerta abierta de una furgoneta en Dr Fleming

Sobre las 13:00 horas de este viernes, 27 de marzo, se informaba sobre un accidente con un herido en la calle Doctor Fleming. En el suceso se vieron involucrados una furgoneta y un patinete eléctrico.

El conductor del patinete impactó con la puerta abierta de la furgoneta a la altura del número 1 de dicha calle. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los servicios de urgencia para atender a una persona herida. Este es el segundo accidente de tráfico del 2026 en Ourense donde se ve implicado un patinete eléctrico tras el ocurrido en la avenida Otero Pedrayo el pasado 20 de enero.

40 accidentes en 2025

Durante 2025 se registraron hasta 40 accidentes con patinetes en Galicia. Esta cifra supone un aumento del 8,1% frente al año anterior. Las colisiones con otros vehículos siguen siendo la principal causa de siniestros de este tipo de vehículos (64,7%), seguidas de caídas (19,1%) y atropellos a peatones (10,9%).

Aunque no hay datos segmentados por provincias, en Ourense se estima que circulan más de 4.000 patinetes. Fuentes de la DGT explican que en Ourense se han registrado de forma presencial tan solo 44 hasta la fecha. Téngase en cuenta que esta gestión también puede realizarse de forma telemática.