Dos detenidos en Ourense por tráfico de drogas tras intentar deshacerse de la sustancia en su huida

En la madrugada del pasado día 30 de enero, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la detención de dos personas por un delito contra la salud pública. La detención se produjo por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, como resultado del dispositivo policial establecido para la detección y control de posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes en la ciudad.

Los policías intervinientes localizaron a dos individuos en una calle céntrica de la ciudad, observando como uno de ellos hacía entrega al otro de una bolsa. Al percatarse de la presencia policial, el individuo que recibe la bolsa sale huyendo a la carrera, siendo perseguido por los agentes, momento en el que intenta deshacerse de la misma arrojándola al suelo para continuar con su huida, siendo interceptado unos metros más adelante.

Recuperada la bolsa, los agentes proceden a comprobar cómo la misma contenía varias bolsitas con cocaína, superando los 80 gramos de esta sustancia.