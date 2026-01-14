Dicen que con un troyano les robaron 5.000 euros en Ourense

El gerente de una empresa del sector del motor explicó este martes que en 2020 se emitió una transferencia fraudulenta desde la cuenta de la compañía por valor de 5.000 euros. Se dio cuenta la administrativa, quien al volver de vacaciones vio un movimiento sospechoso. Días después, saltó otra transferencia que no habían ordenado, pero la lograron parar.

Un informe informático permitió a la empresa detectar que el día anterior al movimiento fraudulento habían instalado un troyano en el ordenador. Este software malicioso permite el acceso remoto al equipo pudiendo realizar acciones dañinas sin que el usuario se de cuenta. Además, la empresa se puso en contacto con la entidad bancaria, la cual no accedió a devolverles el dinero, por lo que aún no han podido recuperar los 5.000 euros.

La Fiscalía señala a María Emilia G.B. como la persona que estuvo detrás de la estafa y solicita que sea condenada a 11 meses de prisión. Para ello, se basa en la investigación de la Guardia Civil, que la identificó como la titular de la cuenta a la que fue el dinero.

La acusada no se presentó al juicio, por lo que no se conoce su versión. Su abogado señaló ayer que no se demostró que fuese ella la que abrió la cuenta ni se comprobó si dispuso del dinero.