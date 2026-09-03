Dieciocho cortos se suman a la programación del OUFF

Poco a poco, el Ourense Film Festival (OUFF) va definiendo la programación de su 31ª edición. Hace unos días la organización dió a conocer los proyectos elegidos para las secciones Panorama Galicia y Made in OU, a ellos se le unen ahora otros 18 títulos que competirán por los premios al mejor cortometraje gallego e internacional.

Con el sello de 11 nacionalidades diferentes, España se sitúa a la cabeza con un total de siete cortos, de los que tres son gallegos -Química, de Senin Porto; Baja la marea, de Óscar Villarroya y No son sus ojos, de Varo López y Alejandro Guisado-. Le sigue Portugal, con dos obras, y países tan diferentes como Irán, Bélgica, China, Cuba, Canadá o El Salvador. A la espera de conocer los horarios y fechas, las proyecciones se realizarán en el Cineclube Padre Feijoo en tres bloques y con entrada gratuita.

Los proyectos, todos ellos de ficción, presentan un marcado carácter social, con una temática en la que confluyen problemáticas actuales como los flujos migratorios, la violencia contra la mujer, la salud mental y la memoria histórica. Asimismo, también se exploran las relaciones familiares, las complejidades de la adolescencia o realidades tan crudas como la venta de órganos.

Algunos de los cortometrajes que se verán en el OUFF ya han pasado por otros certámenes internacionales. Samba infinito, de Leonardo Martinelli (Brasil, 2025), tuvo su estreno mundial en La Semana de la Crítica de Cannes, mientras que Norheimsund, de Ana Alpizar (Cuba, 2025), fue seleccionado para el Festival de Cine de Sundance.