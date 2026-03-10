El diésel asfixia Ourense, que lidera el precio en la Península

La semana comenzó como terminó la anterior, con una nueva subida del precio de los carburantes, especialmente del diésel, que está disparado desde el comienzo de la guerra en Irán. Este nuevo incremento del coste provocó que algunas gasolineras ya se encaminan a superar los dos euros por litro en Ourense.

Esto supone un doble castigo para los conductores de la provincia, quienes son de toda la Península los que más pagan por repostar diésel. Así lo muestran los datos del portal del Geoportal de Hidrocarburos. En la mañana de este lunes el coste medio del citado carburante en Ourense se situaba en 1,78 euros por litro, el mismo que en Salamanca y solo superado por las Islas Baleares. Sin embargo, el alza de los costes hizo que en apenas unas horas subiera dos céntimos, superando ya la barrera de 1,80.

Provincias con el diésel más caro.

Si tenemos en cuenta el mapa de España, la mayoría de las provincias que copan los primeros puestos en el precio del diésel están ubicadas en la mitad norte del país, mientras que en el polo opuesto están las ciudades autónomas -Ceuta y Melilla- y dos provincias insulares -Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife-, ya que cuentan con impuestos especiales inferiores al establecido en la península.

Haciendo una estimación con la diferencia de precios entre provincias, resulta que llenar un depósito de diésel de 45 litros cuesta casi cuatro euros más en Ourense (80,5) que en Cuenca (76,77). Respecto a hace una semana, a los ourensanos les cuesta 12 euros más llenar el depósito.

Cambio de hábitos

Las continuas subidas en los precios que se han producido en los últimos días han cambiado el hábito de repostaje de muchos conductores ourensanos. Mientras era habitual que se optase por suministrar al tanque 20 o 30 euros, ahora ya la mayoría optan por llenar el depósito. Incluso acuden con más frecuencia con el fin de ahorrar dinero, ya que la previsión es que, cada día que pasa, el precio sube.

“A la gente le entró miedo, muchos están llenando el coche para prevenir una futura subida”, explica Isaac Pérez Vallejo, de la Estación de Servicio del Alto do Couso. “Esto es una cosa diaria, pero pinta negro, muy negro”, añade. Asimismo, señala que a día de hoy no hay riesgo de falta de suministro, una situación que preocupa a algunos conductores. Respecto al precio, explica que un porcentaje muy alto del coste final del repostaje son impuestos.

Reducción de impuestos

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) pidió al Gobierno una reducción temporal de los impuestos que gravan los combustibles que sirva para contener la escalada de precios que estos productos vienen experimentando en la última semana a consecuencia del conflicto en Irán.

Según informó la patronal de los gasolineros, en unas misivas remitidas a los titulares de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hacienda y Economía propone las alternativas de una reducción del IVA del 21% al 10% en los combustibles de automoción o una reducción temporal del 50% en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por IVA derivada de los altos precios.

En el primero de los casos, CEEES estima que con los niveles actuales de precios, esta rebaja del IVA supondría un abaratamiento inmediato de 15 céntimos en los surtidores españoles, mientras que, en el segundo, la medida se traduciría en una bajada inmediata de 22 céntimos para cada litro de diésel.

En el caso de la gasolina, la reducción temporal propuesta es del 40% del IEH vigente, de modo que el litro se abarataría también 22 céntimos de euro según los precios medios de hoy. En ambos casos, la patronal propone que las medidas se mantengan hasta que las cotizaciones internacionales de los productos vuelvan a los registros que se daban antes del inicio del conflicto.