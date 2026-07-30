Diferencias de 35 grados en el suelo de las calles de Ourense

Durante estas jornadas de calor asfixiante, gran parte de las zonas de la ciudad son un martirio durante las horas centrales del día, debido a la gran exposición al sol por la falta de sombras, que es la opción más habitual en Ourense. Pero siguen quedando calles que actúan como oasis en el desierto, convirtiéndose en un respiro ante las altas temperaturas, generalmente gracias a la presencia de vegetación o a la falta de asfalto y cemento.

Después de comprobar este martes los puntos más tórridos de la ciudad sobre el suelo, ayer fue turno de encontrar los más frescos, y la diferencia es abismal, de hasta 35 grados sobre la superficie a la misma hora, utilizando un termómetro láser Bahco BLT550, cuya capacidad de medición de temperaturas llega a los 550ºC.

Mientras que el lugar más caliente fue la entrada de Expourense, con una temperatura de 59ºC, debido a ser una explanada con asfalto totalmente expuesta al sol, el más fresco se topó en la avenida de Marín, que llegó a marcar menos de 24ºC sobre el suelo a las 13,30 horas, en una jornada en la que la temperatura máxima fue de 36,4ºC, según el registro de la Aemet, en pleno episodio de calor y bajo alerta amarilla. Precisamente, esta vía se caracteriza por ser la calle con mayor presencia arbórea de toda la ciudad, lo cual no es una coincidencia.

Esta situación pone de manifiesto seguir este ejemplo. Ourense urge más calles como la avenida de Marín, por donde caminar en los días de verano no se convierta en un problema extra a las altas temperaturas, sino en una solución climática, que rebaje, mediante vegetación, el efecto del calor.

La rúa Pablo Iglesias marcó 25ºC | Lucía Otero

Las temperaturas suaves se repitieron en otras calles caracterizadas por gran masa arbórea, como la rúa Río Mao, donde se marcaron 28ºC, la rúa Murillo con 25ºC, la rúa Pablo Iglesias (25ºC), la rúa Sáenz Díez (24ºC), la rúa Curros Enríquez -a la altura del desvío hacia el parque Miño-, que marcó 28ºC, o la rúa Pardo de Cela, donde se marcaron 26ºC frente al Pabellón de Os Remedios (del lado contrario).

Además, otras calles caracterizadas por ser más estrechas y no recibir excesiva luz del sol, también se colaron entre las más frescas, como la rúa Ribeira de Canedo (27ºC), la rúa Bonhome (26ºC) o la rúa Murillo (25ºC).

La rúa Pablo Iglesias marcó 25ºC | Lucía Otero

Por su parte, el Casco Vello se posiciona como el refugio climático más amplio de la ciudad. En sus calles estrechas el sol no golpea de lleno y la mayor presencia de piedra sobre cemento y asfalto, bajaron la temperatura del suelo ayer hasta los 27ºC.

Parques y paseos

Más allá de las zonas residenciales, los parques y los paseos fluviales se posicionan como ubicaciones idóneas para ser refugios climáticos. La Alameda de Ourense marcó ayer la temperatura más baja de todo el día, superando a la avenida de Marín, con un registro de 23ºC. Otras zonas de gran vegetación cifraron también temperaturas baja, como el parque Miño, con 25ºC, a tan solo 250 metros de la Policía Nacional donde se registraron 59ºC. También destaca el parque de San Lázaro, repitiendo 25ºC, frente a los 50,5ºC de la entrada de la Subdelegación del Gobierno, más del doble sobre la superficie.

Las zonas fluviales de la ciudad también tienen un entorno especialmente favorable para suavizar las temperaturas. El parque Barbaña registró ayer 25ºC, mientras que el paseo del Barbañica compone uno de los refugios climáticos más alargados de la ciudad, estando prácticamente la totalidad de la senda bajo la sombra de frondosos árboles. En una anterior expedición bajo este mismo método marcó la mínima de la jornada con 26ºC en un día en el que la temperatura ambiente máxima fue de 41ºC.