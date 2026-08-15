La Dióceis de Ourense encadena tres años de participación en descenso

El equipo pastoral de la Diócesis de Ourense llama a las parroquias a replantearse algunos aspectos de la formación para recibir los sacramentos (bautismo, primera comunión, confirmación o matrimonio) después de observar un paulatino descenso en la participación de los fieles durante los últimos años.

Participación de los fieles en los actos sacramentales de la Diócesis

De acuerdo con las memorias de actividad del Obispado de Ourense, donde se registran el número de participantes en la actividad católica, las cifras llevan a la baja desde el año 2022, un momento anómalo al ser el primer año de normalidad tras el covid. Desde entonces, se ha bajado de los 800 bautizos anuales y los 150 matrimonios, cifras en las que se movían en 2019, antes de la pandemia. Las primeras comuniones han resistido un poco mejor, pero no llegaron a las 850 en 2024, último año del que se tienen datos.

Esta baja participanción se extiende también a dos de los actos más ordinarios del catolicismo: Una participación en la misa dominical que ha bajado un 5,2% -y permenace estancada en los 55.000 asistentas, pese a que oficialmente se roza el triple de creyentes-; y una caída de las exequias católicas, que no llegaron a las 3.500 en 2024, experimentando una caída superior al 10%.

El equipo pastoral recomienda “promocionar la catequesis de iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos”

En este contexto, la programación pastoral de la diócesis llama a “fortalecer el primer anuncio, el catecumenado y la formación permanente” de los creyentes con una “catequesis sacramental unificada para reavivar la fe en los sacramentos”. Los coordinadores insisten en la necesidad de que todas las Unidades de Acción Pastoral (UAPs) en las que ahora se agrupan las parroquias trabajen de manera coordinada, pues “esta acción ya fue formulada otros años y no se llevó a cabo. Es necesario realizarla ahora”, insisten en el documento, donde resaltan la importancia de “conocer la riqueza de nuestra Iglesia diocesana, reorganizarla y darla a conocer”.

Entre las acciones propuestas para reactivar la participación, el equipo pastoral recomienda “promocionar la catequesis de iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos”, así como “promover espacios para acompañar y formar a jóvenes”, insistiendo en la necesidad de “unir fuerzas para esta tarea”.

Menos de 3.000 musulmanes

A pesar del peso de la fe católica en Ourense, las distintas oleadas migratorias han traído a la provincia nuevas realidades religiosas que se han ido consolidando.

En su último informe, del año 2024, la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIME) establecía un total de 2.610 creyentes musulmanes en Ourense, lo cual supone el 12,11% de los practicantes del Islam en Galicia, que son 27.765. Este dato colca a la provincia como la segunda de España con menor problación musulamana, solo por detrás de Zamora. Dentro del “Top 10” de las provincias con cifras más bajas se encuentra también Lugo, que conbiliza 6.119 fieles, lo que supone más del doble que Ourense.

El informe de la UCIME también habla de una tendencia general al alza entre los fieles musulmanes, atribuyendo este paulatino incremento al saldo migratorio, las nacionalizaciones y el crecimiento natural de las familias que profesan el islam.

Entre los retos de futuro para la comunidad islámica figuran los problemas para obtener una licencia para sus lugares de culto, contándose los centros más importantes en Xinzo de Limia y la ciudad.

La necesidad de cementerios es otro de los caballos de batalla entre los fieles al islam. Ibrahim Diouf, secretario de la Comunidad Islámica de Ourense, mencionaba que se ha pedido al Concello -sin respuesta- la habilitación de un espacio para su comunidad en el cementerio de Santa Mariña.