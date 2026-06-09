La Diputación eleva a 600.000 euros su apoyo al Tercer Sector

La Diputación de Ourense invertirá un total de 600.000 euros en su programa de ayudas al Tercer Sector este 2026. Esta cuantía supone un incremento por encima del 70% respecto a convocatorias anteriores.

Las subvenciones llegarán a un total de 58 entidades sociales de la provincia, tras haberse analizado 60 propuestas y resultar excluidos únicamente tres proyectos por no ajustarse a los requisitos o no conseguir la puntuación suficiente. “É un proxecto que leva en forma máis de 10 anos, e no que levamos invertidos 3 millóns de euros nese tempo”, señalaba Luis Menor.

Estou seguro de que non hai forma mellor de investir eses 600.000 euros orzamentados, e estou seguro que van a ser moi eficientemente xestionados"

El plan provincial distribuye los fondos a través de tres líneas. La primera cofinancia plazas residenciales para personas con adicciones o familias en exclusión severa. La segunda está destinada al sostenimiento de entidades que trabajan con afectados por enfermedades crónicas y colectivos vulnerables. Por último, el ente provincial sufragará actividades orientadas a romper estigmas sociales y fomentar la tolerancia.

Dentro de la resolución, la administración distingue entre proyectos esenciales y de excelencia. Los esenciales agrupan a 23 propuestas que han solicitado a la Diputación menos de 10.000 euros. Los de excelencia son 9 proyectos que superaron los 90 puntos en la valoración técnica. Ambos grupos recibirán el 100% de los fondos solicitado. El resto de las 26 entidades percibirá una ayuda proporcional a su puntuación, siempre superior a los 10.000 euros.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, defendía la labor de las entidades sociales manifestando que “estou seguro de que non hai forma mellor de investir eses 600.000 euros orzamentados, e estou seguro que van a ser moi eficientemente xestionados”.