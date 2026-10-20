La Diputación de Ourense destina 418.000 euros para nueve concellos

La Xunta de Goberno de la Diputación aprobó este lunes una inyección de 418.036 euros a través de doce subvenciones destinadas a nueve concellos y dos entidades. Su presidente, Luis Menor, detalló que 398.036 euros financiarán directamente diversas actuaciones municipales y los 20.000 restantes se destinarán a asociaciones de carácter local.

Las mayores partidas son 130.000 euros para el Centro de Iniciativas Municipais de A Veiga, enfocado como vivero agroalimentario, y 110.000 euros para el abastecimiento de agua en Paderne de Allariz. Además, Esgos recibirá 48.000 euros para su red viaria y Cenlle 14.850 para iluminar el campo de fútbol. El impulso turístico en O Xurés sumará 60.000 euros a repartir entre Bande y Entrimo. El paquete se completa con refugios climáticos en Boborás, voluntariado ambiental en Larouco, equipamiento para fiestas en Maside y aportaciones a la Asociación Musical de Trasmiras y al club Avispados. También se reajustó una ayuda de 34.403 euros para la senda peatonal de Muíños.

Listas del PP “maduras”

En clave electoral, Menor afirmó en su comparecencia que las candidaturas del PP ourensano para las generales del próximo 29-N están “en elaboración e maduras”. El dirigente eludió revelar nombres propios y recalcó ante los medios que los aspirantes al Congreso y Senado se conocerán “en tempo e forma a través das canles regulamentarias”, rehusando adelantar ningún detalle más sobre el proceso.