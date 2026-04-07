La Diputación de Ourense llama a reforzar el termalismo

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, hizo un llamamiento para reforzar la oferta termal de la ciudad y la provincia al ser un recurso turístico “de primeiro orde”, en palabras del presidente provincial, quien quiso aprovechar la buena asistencia a los espacios termales registrada durante la Semana Santa para ejemplificar lo que podría ser un éxito si la gestión fuera otra.

Non entendo que non poida haber surxencias, que hai en practicamente todo o río, que sexan susceptibles, en moitos casos, de aproveitamento e de ampliación, se queren en lugares non inundables"

“O recurso turístico por excelencia da cidade foron as súas termas, esas tan denostadas ás veces por outros responsables”, señalaba Menor antes de añadir que “creo que non imos errados os que dicimos que as termas son un recurso de primeira orde porque á primeira ocasión na que se abren e se poñen en servizo temos un cheo absoluto”, al tiempo que preguntaba tanto al Concello de Ourense como a la Confederación Hidrográfica Miño - Sil “que sería desas termas todavía ampliadas, melloradas... que sería de ter máis instalacións termais? Non entendo que non poida haber surxencias, que hai en practicamente todo o río, que sexan susceptibles, en moitos casos, de aproveitamento e de ampliación, se queren en lugares non inundables”.

Balnearios

Recordó también el presidente provincial que sigue en marcha el Plan de Termalismo, que espera reactivar varios balnearios en la provincia hasta el año 2028. En ese sentido, “o balneario de Cortegada, que vai recibir unha inversión importante para a actualización e posta de novo en marcha, e estase traballando na mellora de outros”.

Concretamente, Menor adelantó que “estase ultimando tamén o acordo para a reapertura do balneario de Baños de Molgas, que cremos que tamén é importante. Seguimos traballando en Berán, en onde se sairá unha nova licitación”; mientras que en la ciudad “hai iniciativas privadas, como o balneario na Chavasqueira, que sería susceptible de recibir achegas. Está nunha tramitación urbanística do Concello de Ourense para que se conceda licencia, pero é un proxecto que está bastante maduro”. También adelantó Luis Menor que “a área termal da Xunta de Galicia con sede en Ourense, está traballando para apoiar a esas iniciativas que se podían facer ou que se podían concretar”.

Casi un cuarto de millón de euros para obras en diez concellos

La junta de Gobierno de la Diputación de Ourense aprobó un paquete de ayudas de 236.056,27 euros para diez municipios, que en su mayoría se destinarán al arreglo de infraestructuras.

Esgos recibe la mayor cuantía, con 45.000 euros para pavimentación. 40.000 euros se destinan a los espacios públicos de Toén. Baltar rozó la misma cantidad, que destinará al bacheo de vías. Paderne de Allariz suma 25.512,80 euros en dos intervenciones de firme y abastecimiento; y Ribadavia cuenta con 24.995,37 euros para viales.