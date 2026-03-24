La provincia de Ourense ya es modelo nacional del termalismo

La provincia de Ourense ha dejado de ser una promesa en el ámbito del turismo termal para convertirse en referente real de toda España. El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió ayer la presentación de los avances del proyecto “Ourense Cerca de Ti”, una jornada que sirvió para que la Diputación de Ourense exhibiese músculo en la gestión de sus recursos termales ante el presidente de Segittur (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), Enrique Martínez Marín. Durante el acto, el presidente provincial, Luis Menor, defendió el termalismo como una “seña de identidad estratégica”.

El balance del primer trimestre del año arroja cifras contundentes que avalan la apuesta de la institución por el termalismo. A día de ayer, un total de 1.977 personas se habían inscrito ya en el programa de Termalismo Social, generando 7.185 pernoctaciones y el disfrute de más de 20.000 técnicas en los balnearios ourensanos en 2026. Este éxito de participación se apoya en una transformación digital que el director del Área de Beenestar, José Juan Cerdeira, calificó de histórica. Desde que en 2013 los balnearios solicitasen la intervención de la Diputación, el programa ha pasado de una gestión farragosa que tardaba semanas en asignar plazas a un sistema de “papel cero” con respuesta en tiempo real.

Impulso tecnológico

La innovación ha alcanzado tal punto que la institución provincial ha implantado el aval biométrico, permitiendo que la voz de los usuarios funcione como firma electrónica. Este avance permite a los mayores de la provincia realizar todos sus trámites desde casa, sin necesidad de desplazarse. Además, el modelo sigue creciendo con programas contra la soledad no deseada -con visitas semanales a los centros- y una red que aspira a contar pronto con nueve balnearios operativos tras la mejora de Cortegada, la llegada de un grupo inversor a Baños de Molgas y la próxima licitación de Berán.

Sin embargo, el clima de éxito en la gestión termal contrastó con la advertencia de Luis Menor respecto al Camino de Santiago. El presidente provincial fue tajante al señalar que la Vía de la Plata “no está respondiendo “como el resto de rutas jacobeas. “Estamos preocupados y ocupados”, afirmó Menor, subrayando que, aunque es un camino con un potencial idéntico al resto, los datos actuales obligan a elevar el listón de la exigencia institucional. “Somos modestos pero ambiciosos”, añadió, contraponiendo esta gestión activa frente a quienes “desde la inacción absoluta” cuestionan la relevancia del termalismo.

Por su parte, el presidente de Segittur avaló el modelo ourensano como un “caso de uso” exportable al resto del país. Martínez destacó que la razón del éxito del turismo en España reside en la capacidad de respuesta de administraciones locales como la Diputación, capaces de adaptarse para ofrecer servicios de calidad.