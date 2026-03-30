La oposición tumba por segunda vez la ordenanza de As Burgas: "¿Quieres usar las termas? Paga, carallo"

Volvió a fracasar Gonzalo Jacome en su pretensión de aprobar la ordenanza de As Burgas e imponer un precio de siete euros para disfrutar del espacio termal, que a día de hoy permanece cerrado y sin uso.

Comenzó la sesión con explicaciones de la edil Tamara Silva explicando el rechazo a las enmiendas presentadas por los grupos, que fueron adelantando su nuevo rechazo a la ordenanza, con argumentos que esgrimían necesidad de servicio público, la poca claridad del documento al afectar solo a la piscina y no al conjunto (que incluye el centro de interpretación y dos apartamentos turísticos) o el presentar la ordenanza hurtándole a los ediles un debate sobre las termas de la ciudad.

El precio (siete euros de entrada) fue otro de los puntos de conflicto, pues como indicó el concelleiro populas Javier Rodríguez Novoa "os espazos de Outariz e A Chavasqueira fixeron inversións de ata tres millóns de euros, e as están a amortizar con prezos máis baixos".

"Paga, carallo"

A la argumentación de la oposición respondió un agresivo Gonzalo Jácome, que resumió su política termal en una sola frase: "¿Quieres usar las termas? Paga, carallo", a la que siguió un lamento por turistas que hacen poco gasto, que la piscina central de As Burgas era usada por gente sin recursos para lavarse, y volviendo a tirar de su ya famoso mantra de que los servicios gratuitos no se valoran. "No podemos aspirar a un turismo de calidad si la gente viene a lavarse en As Burgas", llegó a decir el regidor.

A estas declaraciones siguieron nuevas criticas de las fuerzas de la oposición, en las que el PP le sugirió que si busca turismo de calidad, desbloquee la licitación de los balnearios, pues hasta ahora, "solo ha expropiado un balneario histórico, y lo tiene lleno de okupas", en referencia a la antigua casa de baños próxima a la cárcel. A esto añadió la edil Alba Iglesias que "o Concello ten tanta experiencia na xestión termal, que as termas pasan pechadas o 80% do tempo"

Finalmente, la ordenanza cosechó un nuevo rechazo con los votos en contra de PP, PSOE y BNG.

"Inútil e cobarde"

Precisamente los tres partidos intentaron que al final de la sesión, el alcalde diera explicaciones sobre la paralización de las obras en la Avenida de Portugal. Jácome les hurtó tales explicaciones escudándose en la normativa, que facultaba no aceptar la introducción de nuevos debates en un pleno extraordinario, tal y como recordó el secretario municipal; circunstancia que llevó a que el regidor tildara de inútiles a los portavoces municipales.

"O único inútil é vostede, e ademáis un cobarde", le respondió el nacionalista Luis Seara. "Gústalle subir ó palco da Panorama, pero á hora de informar, achántase. Este rexeitamento é puramente político". Una postura que respaldó la portavoz del PP, Ana Méndez, señalando que "o que lle molesta é que nos puxéramos de acordo. Se non quere dar explicacións, é o seu problema".

Volvió el regidor a negarles tales explicaciones, instándoles a llevar la moción al pleno ordinario del mes de abril, o pedir una sesión extraordinaria al respecto. Continuó el alcalde con una sarta de descalificaciones que culminaron con el cierre abrupto del pleno al grito de "Se levanta la sesión, inútiles".