La Diputación de Ourense moviliza 1,4 millones para cooperación

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La Diputación de Ourense volvió a superar, por tercera semana consecutiva, el millón de euros en inversiones aprobadas en junta de Gobierno. En esta ocasión, un total de 21 concellos y 4 entidades recibirán fondos a través de distintas colaboraciones.
La vicepresidenta provincial, Marta Novoa, quien encabezó en esta ocasión la reuinión semanal del ejecutivo, detallaba que 1,3 millones corresponderán a la cooperación municipal; concretamente a la restauración y preparación de espacios deportivos, siendo la mayor cuantía la destinada a Xinzo de Limia, que reformará los vestuarios del campo de A Carreira gracias a una subvención de más de 270.000 euros. Otros 168.000 se destinarán a campo de O Marco, en A Peroxa, con la instalación de nuevos sistemas de riego y alcantarillado en sustitución del césped artificial.
Ribadavia, por su parte, recibirá un total de 120.000 euros en tres líneas de ayuda: una contribución para su Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES), otra para su conservatorio y una tercera para la Mostra Internacional de Teatro.
Otro punto importante de esta reunión del ejecutivo provincial ha sido los convenios para humanizaciones. Boborás, Coles, Riós, Entrimo o Xunqueira de Espadanedo recibirán entre 19.000 y 48.000 euros para afrontar proyectos que hagan más amables para el peatón núcleos como San Pedro do Regueiro o Prados de Ribela. Además, Sarreaus dispondrá de 45.000 euros para efectuar arreglos en sus viales urbanos, y San Amaro otros 100.000 para mejoras en el firme de sus carreteras.
En lo que respecta a entidades sociales, la Diputación contribuirá al programa de la fundación Amaranta para proporcionar soluciones residenciales a mujeres víctimas de trata y violencia de género con 20.000 euros. Otros 8.000 serán para la fundación ADO-Moure para las víctimas de violencia vial.
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