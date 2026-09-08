Dos niños y una niña de origen colombiano pisaron las uvas de la ofrenda del primer mosto de la cosecha a la patrona de la iglesia de Santa Rita y al Nazareno en O Barco, cuenta José M. Cruz en La Región. Galegos de vuelta en el culebrón de la humanidad, hijos de mano de obra inmediata sin barrera idiomática o cultural.

La pupila también se dilataría si los cativos de la imagen perpetuando costumbres locales son refugiados ucranianos de siete y nueve años. En el caso improbable de ascendencia subsahariana, por el Islam no por la adaptación constatable a esta bruma retranqueira, colorearía telediarios, pero los menores marroquís que acampan en Ceuta lo tienen chungo porque nadie los quiere. Ni la izquierda ni la derecha, ni los que trajo Franco ni los que se acaban de colar. El marmitero del turno de oficio reconoce que no le gustan, “ellas sí, pobriñas que son muy trabajadoras y las tienen esclavizadas”.

El veterano trostkista llama por el triunfo de la ultraderecha en Sajonia

El veterano trostkista llama por el triunfo de la ultraderecha en Sajonia –”si ya has puesto la línea roja y sacan el 44% es que le has fallado a la gente, igual si no te gastas la pasta en comprar armas...”– y confiesa sin remilgos que “con los moros no simpatizo”, aunque está encantado con la marroquí que le limpia la casa. También las empresas españoles que producen en una dictadura de la que chavales y familias enteras escapan tirándose al mar. A Marruecos se le fue la mano con la presión sin medir la imagen al mundo y los que pisan Ceuta no parecen dispuestos a volver.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, delegó en Diego Calvo la dirección del Consello de la Xunta para acompañar al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en un desayuno en Madrid. Para BNG y PSdeG el presidente antepuso “o patriotismo de pulseriña a Galicia”, para el PPdeG “era onde tiña que estar”. Vivas criticó el campamento de acogida que está levantando en el Puerto el Gobierno central, pero no discutió el reparto de menores. Y menos a meses de elecciones municipales. El presidente de Plus Ultra cantó a su señoría la mordida a Zapatero, el juez Peinado citó a Begoña Gómez, pronto Ceuta pasará a segundo plato de las tertulias. “Yo tengo un grado en costura”, contó un marroquí a cámara con cara de buen rapaz.