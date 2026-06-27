La Diputación de Ourense supera el examen económico

El gobierno provincial sacó adelante dos complicados expedientes económicos durante el pleno del mes de junio. En primer lugar, lograba con el único voto en contra del BNG un reconocimiento extrajudicial de crédito de 3,17 millones de euros con el que cumplir con una serie de facturas pendientes del último año. Además, sacaba adelante sin votos en contra la Conta Xeral correspondiente a 2025, donde consta un remanente de tesorería cercano a los 90 millones de euros.

Ninguno de los dos puntos salió adelante sin críticas por parte de la oposición, quienes señalaban el fuerte incremento que se ha visto en las facturas pendientes durante el último año. El independiente Xose Carlos Valcárcel indicaba que “son mais de 150 facturas pendentes e, se ben o recoñecemento extraxudicial é unha figura legal, non pode ser un recurso recorrente. O obxectivo ten que ser mellorar a planificación e o control”.

Mentres haxa un remanente suficiente, se incumprimos a regra de gasto, espero incumprila sem dándolle diñeiro aos concellos

Bernardo Varela, portavoz nacionalista, añadía que “practicamente veñen a dicir que temos que normalizar estas situacións e que aínda enriba os 3 millóns case é pouco”, empleándolo como argumento para manifestar su oposición. Ante eso, Luis Menor replicó que este reconocimiento “ten que ver con darlle máis diñeiro aos concellos antes de empezar no orzamento inicial, lles guste ou non, porque as matemáticas teñen que cadrar por algún lado. Mentres haxa un remanente suficiente, se incumprimos a regra de gasto, espero incumprila sem dándolle diñeiro aos concellos”.

Un ente con solvencia

En lo que respecta a la Conta Xeral, salía adelante con el voto conjunto del grupo de gobierno y el apoyo de Xose Carlos Valcárcel, optando DO y BNG por la abstención. Las formaciones quisieron reprochar al equipo del PP una gestión económica que consideran poco efectiva y que quebranta las reglas de gasto, lo que llevó al presidente provincial a reprocharles el que “chamen á porta pedindo diñeiro, e cando rompemos as regras fiscais para garatilo, empregan ese incumprimento para criticar a nosa xestión económica”.