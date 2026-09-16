Diputación y Universidade de Vigo urgen un mejor transporte al campus
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El primer encuentro entre García Mateo y Luis Menor acaba con varias propuestas de acuerdo
La nueva rectora de la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García Mateo, acompañada de la vicerrectora del campus de Ourense, Montserrat Cruz, mantuvo un encuentro con el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, con quien exploró posibles acuerdos en materia del fomento del deporte, apoyo mutuo a proyectos en marcha relacionados con el turismo y termalismo, y también una reivindicación para mejorar las conexiones del campus ourensano, facilitando la movilidad de los estudiantes.
“Un tema importante é a conexión da estación intermodal co campus”, incidía Luis Menor al término del encuentro. “Espero que o Concello recolla o guante cunha liña de bus que as una”, añadía, apuntando a continuación que trabajarán para “revisar, xunto coa Xunta de Galicia, o transporte intercomarcal e metropolitano para mellorar as frecuencias e adecualas ás necesidades do campus”.
A ello añadía la rectora que su equipo busca “potenciar e relanzar a vida nos campus” durante su mandato, para lo cual es necesario “tratar de mellorar as nosas instalacións deportivas e docentes, e tamén estar moi atentos a temas de mobilidade e de transporte”.
Al mismo tiempo, García Mateo destacó que “as colaboracións en marcha -con la Diputación- son moitas, moi importantes e estables no tempo”, por lo que considera muy importante para la institución universitaria “contar co apoio da Deputación en temas de índole cultural ou de promoción de estudos”. En ese sentido, analizaron “novas posibilidades de incrementar aínda máis esa colaboración”.
Por su parte, Menor apuntaba a campos como “investigacións na materia do ciclo da auga, porque aquí estamos nunha provincia onde a auga é un recurso absolutamente prioritario”, así como “accións de promoción turística levadas a cabo dende a universidade”; una colaboración que espera que se amplíe, pues el Campus es “un dos grandes motores da provincia”, a ojos de Luis Menor.
Aeroespacial,en plazo
Carmen García Mateo abordó también la situación del edificio de Aeroespacial, cuya construcción sigue avanzando: “Houbo uns retrasos, como adoita ser habitual nunha obra tan potente, pero agora polo que sei vai en tempo. E a idea sería que para o vindeiro curso podamos xa ocupar esas instalacións”. El calendario contempla finalizar la construcción durante el primer semestre de 2027, pero después sería necesario dotar al edificio de los equipamientos necesarios para la actividad docente.
Asimismo, la rectora adelantaba “boas sensacións” sobre renovar la especialización de Campus Auga. “Estivo implicado moito persoal que participou nas entrevistas”, indicó García Mateo, quien comparaba el encuentro de la pasada semana con hacer un examen, del que ahora están “agardando a nota, con moi boas sensacións”.
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