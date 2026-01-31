Vídeo | Jácome convoca un nuevo pleno del Concello urgente de un único punto del día: no perder 800.000 euros en subvenciones

El alcalde de Ourense convocó de manera extraordinaria y urgente un pleno del Concello que se celebró este sábado 31 de enero.

El grupo municipal del BNG abandonó el pleno extraordinario y urgente convocado para levantar un reparo de Viceintervención que permitía el pago de una factura antes del 31 de enero y evitar así la pérdida de cerca de 800.000 euros de fondos europeos destinados a obras con financiación afectada.

La salida del BNG se produjo después de que la formación nacionalista votase en contra de la urgencia de la sesión. Durante el debate, el alcalde dirigió duras descalificaciones a los concejales del BNG, a los que calificó de “escoria” y “gentuza”, según señalaron fuentes del propio grupo. Ante estas expresiones, los ediles nacionalistas decidieron abandonar el salón de plenos en señal de protesta.

Pese a ello, la moción salió adelante gracias a las abstenciones de PP y PSOE.

