Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 8 de mayo

El pleno extraordinario del Concello de Ourense del 8 de mayo, que sustituye a la ordinaria del mes de mayo, inicia su orden del día con la aprobación de las actas de las sesiones del 30 de marzo y del 10 de abril de 2026. En el bloque de gestión económica, la corporación municipal recibe información sobre la liquidación del presupuesto del Consello Municipal de Deportes de 2025, el periodo medio de pago de marzo y el estado de las facturas sin tramitar del primer trimestre del año.

En la parte resolutiva, el pleno decide sobre la aprobación definitiva de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica. Asimismo, se tramita la aprobación inicial de las ordenanzas reguladoras del informe de evaluación de edificios y de los títulos urbanísticos y entidades certificadoras (ECCOM). Otros asuntos destacados incluyen la adhesión a la Red Digital de Emergencias de Galicia para las comunicaciones de la Policía Local y la resolución de un expediente de compatibilidad para actividades privadas.

El debate de las mociones marca el tramo político de la jornada. El Grupo Socialista plantea medidas para garantizar enterramientos respetuosos con las creencias religiosas y propone un plan de apoyo a la natalidad. Por parte del Grupo Popular, se solicita el reconocimiento de Marita Souto como figura del termalismo y se denuncia la pérdida de fondos europeos por la gestión del gobierno local. El BNG, por su parte, presenta una iniciativa sobre el compromiso con los centros especiales de empleo de iniciativa social.

Finalmente, el Concello se suma al manifiesto del movimiento CERMI por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el apartado de control, el BNG solicita datos actualizados sobre el número de usuarios del transporte público tras el cambio de mapa de líneas de 2025. La sesión concluye con el turno de ruegos y preguntas orales.

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Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 8 de mayo