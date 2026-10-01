Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 1 de octubre

El pleno extraordinario del Concello de Ourense convocado por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome aborda este jueves la aprobación definitiva del Presupuesto de 2026, que asciende a 128,6 millones de euros, y la liquidación de 11,45 millones de euros en facturas pendientes a empresas suministradoras. La sesión reúne dos de los expedientes económicos más complejos del mandato tras meses de bloqueo y constantes desavenencias con la oposición.

Las cuentas municipales llegan a esta fase definitiva después de haber quedado aprobadas de forma inicial el 23 de junio, cuando Jácome perdió una cuestión de confianza y la oposición no presentó un candidato alternativo. Tras presentarse alegaciones por irregularidades técnicas y la falta de informes de la Intervención municipal, el gobierno local intentó llevar el texto a pleno a finales de julio, pero tuvo que desconvocar la sesión al no tener apoyos para sacarlo adelante.

De forma paralela, el ejecutivo municipal busca dar luz verde a una modificación de crédito y a un reconocimiento extrajudicial para saldar la deuda de la cuenta 413, que agrupa servicios prestados por empresas sin contrato en vigor. Se trata del tercer intento en menos de un mes por parte de Democracia Ourensana tras el rechazo del PP y BNG y la abstención del PSOE en las votaciones del 4, 5 y 16 de septiembre, una postura que obliga a Jácome a negociar apoyos para evitar un nuevo fiasco parlamentario.

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