El pleno frena el Bono Comercio de 10 millones tras confesar Jácome que engañó a los grupos en 2023 y admitir réditos electorales

La oposición en bloque (PP, PSOE y BNG) ha tumbado en el salón de plenos la modificación de crédito de 10 millones de euros con la que Gonzalo Pérez Jácome pretendía reeditar a meses de las elecciones municipales de Ourense el reparto masivo de 100 euros por habitante con el Bono Comercio.

Con 17 votos en contra frente a los únicos 10 a favor de Democracia Ourensana, la propuesta decayó al cierre de una sesión extraordinaria de alta tensión, que arrancó con la advertencia de la viceinterventora municipal de que el expediente carecía de fiscalización y control financiero.

Pese a la presión de última hora ejercida por los comunicados del comercio textil y del CCA Ourense Centro, los grupos de la oposición cerraron filas contra una iniciativa que tacharon unánimemente de electoralista e irresponsable con las arcas públicas.

Jácome admite el engaño

El debate quedó dinamitado en el turno de réplica del propio regidor, quien no dudó en jactarse abiertamente en el estrado de haber burlado a la corporación en la anterior edición: "En cierto modo yo les engañé a todos ustedes. Si les digo que es para un bono comercio hubieran votado que no".

Jácome reconoció sin tapujos el rédito en las urnas que perseguía con esta inyección de fondos: "Nosotros aprovechamos al pueblo, perdón, beneficiamos al pueblo... y luego, si eso nos da votos, pues mejor".

Estas declaraciones terminaron de disipar las dudas del PSOE, cuya portavoz, Natalia González, resolvió la ambigüedad de su primera intervención confirmando el rechazo rotundo de las cinco edilas socialistas ante el hartazgo de los "engaños" del gobierno local y recordando que el comercio necesita políticas estructuralesm

En idénticos términos se pronunciaron Ana Méndez (PP) y Luís Seara (BNG), quienes afearon que el comercio "non pode vivir dun caramelo cada catro anos", dijo la popular, o que "a única finalidade deste bono é regalar diñeiro público para mercar votos", añadió el nacionalista, mientras el Concello arrastra déficits, falta de proyectos reales y deudas con proveedores que superan los 22 millones de euros.

Ante el rechazo unánime, Jácome cerró el pleno con descalificaciones a las portavoces de la oposición -llegando a afirmar que Méndez le "vale cero como persona"-.