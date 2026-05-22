Vídeo | Pleno extraordinario por los presupuestos del Concello de Ourense

El pleno del Concello de Ourense afrontó una sesión clave por la aprobación inicial del Presupuesto de 2026, valorado en 127,8 millones de euros, en un contexto marcado más por la estrategia política que por el debate económico.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, llegaba en minoría y con un expediente cuestionado por la falta del informe preceptivo de Intervención, una carencia que el BNG ya ha utilizado para pedir la retirada del punto del orden del día, medida que necesitaría el apoyo de PP y PSOE para prosperar. Finalmente, no se retiró el punto del día, pero sí se rechazaron los presupuestos con el 'no' de toda la opisición. Queda convocado un nuevo pleno para las 12:30 horas, en la que el alcalde se somete a una cuestión de confianza.

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Directo | Pleno por los presupuestos del Concello de Ourense del 22 de mayo