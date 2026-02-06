Directo | Pleno ordinario del Concello de Ourense del 6 de febrero

Pleno ordinario del Concello de Ourense del 6 de febrero de 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Ourense celebra este viernes, 6 de febrero, una sesión centrada en el control de la gestión municipal, con la dación de cuenta de decretos de la alcaldía, acuerdos de la Junta de Gobierno Local e informes económicos como el período medio de pago de diciembre y el informe de facturas sin tramitar del último trimestre de 2025, además del debate de varias mociones de los grupos políticos.

El foco del debate estará en las preguntas del BNG sobre la discoteca Desorden, tras un informe técnico municipal que detecta emisiones de ruido no controladas y posibles incumplimientos de la ordenanza. El grupo nacionalista cuestiona cómo se permitió iniciar la actividad sin un estudio acústico imprescindible y qué medidas ha adoptado o prevé adoptar el Concello, en un asunto que vuelve a poner en primer plano el control del ocio nocturno y las quejas vecinales.

Orden del día completa

1.- Aprobación de las siguientes actas:

Sesión extraordinaria urgente del día 29 de diciembre de 2025.

Sesión extraordinaria urgente del día 30 de diciembre de 2025.

Sesión extraordinaria en sustitución de la ordinaria del día 16 de enero de 2026.

2.- Puesta en conocimiento de las resoluciones dictadas desde la fecha de celebración del último Pleno y, en especial, de los siguientes decretos:

Decreto nº 405, de 20/01/2026, sobre delegación de competencias de la Alcaldía en los concejales y en la Junta de Gobierno Local (XI).

Decreto nº 652, de 30/01/2026, de la Concejalía de Asuntos Sociales, sobre la adhesión de las entidades relacionadas, procediendo al nombramiento de sus respectivos representantes, en calidad de vocales en el Consejo Municipal de Servicios Sociales.

3.- Puesta en conocimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2026, de delegación de competencias (IX).

4.- Puesta en conocimiento del informe de Tesorería sobre el período medio de pago correspondiente al mes de diciembre de 2025.

5.- Puesta en conocimiento del informe trimestral de facturas sin tramitar del 4.º trimestre de 2025.

6.- Parte resolutiva

6.1.- Propuesta de determinación de días festivos no recuperables para el año 2027.

6.2.- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la falta de planificación urbanística municipal para poder dotar de vivienda protegida a Ourense.

6.3.- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a reconocer el legado histórico de la Coral de Ruada.

6.4.- Moción del Grupo Municipal Socialista para instar al gobierno municipal a la presentación de un proyecto para el programa del 2 % cultural destinado a la recuperación de la iglesia del convento de San Francisco.

6.5.- Moción del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego relativa a reclamar que se garantice una financiación justa y un modelo público del Servicio de Ayuda a Domicilio.

6.6.- Moción del Grupo Municipal Socialista para exigir al Ayuntamiento de Ourense y a la Xunta de Galicia actuaciones urgentes en el CEIP Manuel Luis Acuña de Ourense.

7.- Asuntos de urgencia

8.- Parte de información, impulso y control

8.1.- Ruegos.

8.2.- Preguntas formuladas por escrito por el portavoz del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego:

Conocido el informe técnico elaborado como consecuencia de las denuncias relativas al exceso de ruido de la discoteca Desorden, en cuyas conclusiones se constata la existencia de emisiones sonoras que no fueron correctamente controladas por el limitador —lo que permite inferir la presencia de equipos de reproducción o amplificación no integrados y, por lo tanto, no controlados por dicho dispositivo— y en el que se determina que dicha configuración incumple las prescripciones técnicas establecidas en la Ordenanza municipal al permitir la emisión de niveles sonoros no sometidos a control, se solicita respuesta a las siguientes preguntas:

1.1.- ¿Cómo es posible que se permitiera iniciar una actividad sin el estudio acústico que el técnico municipal considera imprescindible?

1.2.- ¿Qué medidas adoptó o tiene previsto adoptar el Ayuntamiento a la vista del citado informe?

8.3.- Preguntas orales.