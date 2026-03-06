En Portada, El loro de Jácome: "¡Hay que dar el palo a lo grande!"

La rendición de España al Reino Unido en la colonia de Gibraltar
Sitúese en la Praza Maior de Ourense. Entre en el Concello. Piense que tiene una reunión con el alcalde de la tercera ciudad de Galicia y que un loro sobrevuela la estancia. Por cierto, imagine que el loro que no para de repetir: "¡Jácome, hay que dar el palo a lo grande!", "¡Jácome, hay que dar el palo a lo grande!"
Pero volvamos a la realidad. Lo cierto es que no está usted en el camarote de un barco pirata… por mucho que el regidor ourensano se disfrace de filibustero en el Entroido y diga cosas como “¡hay que dar el palo a lo grande!”. Lo cierto es que el yaco compartió despacho con alcalde y funcionarios del Concello y que pasó a mejor día hace unos días debido a una infección por el hongo Aspergillus, tal como publicó este diario.
A partir de aquí, un puñado de preguntas se abren a nuestro paso como la enorme fochanca de Pena Trevinca: ¿el loro de Jácome murió realmente a causa del hongo Aspergillus o lo mató la vergüenza ajena?; ¿contrajo un hongo o pudo matarlo el bochorno al escuchar el reparto de contratas?; ¿le molestó fotografiarse con ediles, asesores y city mánagers… o que se viera obligado a ensuciar el despacho del alcalde con sus deposiciones?, ¿cómo es posible que una especie que puede vivir 40 años muriera con apenas siete meses?, ¿han desinfectado ya la Alcaldía para evitar cualquier riesgo sanitario?, ¿estaba la oposición al loro?
