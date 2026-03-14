La disponibilidad de abonos en párquines de pago escasea en Ourense

La supresión de la ORA a principios de este año ha evidenciado las necesidades reales de aparcamiento que existen en Ourense. Aunque algunos vecinos del centro de la ciudad han aprovechado para empezar a aparcar sus vehículos en la calle sin preocuparse por tener que retirarlo a una hora, lo cierto es que muchos otros han optado por hacerse con un bono mensual, en un parquin de pago, para olvidarse de la latosa tarea de dar vueltas por las calles hasta encontrar un hueco libre.

Los cuatro grandes aparcamientos del centro -Juan XXIII, Progreso, Concordia y Alameda- han sido los que más han notado la demanda. En el caso de Concordia (con 364 plazas) la opción de hacerse abonado lleva meses siendo misión imposible. Más allá de las plazas reservadas, este parquin cuelga a menudo el cartel de completo durante la semana debido a la cantidad de conductores que buscan estacionar en el sus vehículos para realizar recados o disfrutar del ocio.

Mientras, en Juan XXIII (460 plazas) tenían la opción de bono diurno (de 7,00 horas a 21,00 horas), pero ya no le queda espacio disponible. Sin embargo, todavía cuenta con algunas plazas mensuales para bonos de 24 horas, eso sí, por 110 euros.

Por su parte, la operadora Telpark, que gestiona el aparcamiento subterráneo de la Alameda (321 plazas), aprovechó los cambios para lanzar una campaña con una baja de precio del 13 % vigente durante el primer mes sin zona azul, con la clara intención de captar nuevos clientes. En estos momentos, el precio de un bono mensual en este parquin asciende hasta los 89 euros.

En Progreso (455) reconocen que empezaron a notar la llegada de más abonados desde finales del año pasado, resaltando que muchos de ellos llegaban como consecuencia del cierre del aparcamiento de San Antonio, que se dio por orden judicial. Pese a la demanda, por el momento continúan teniendo hueco aunque miran con incertidumbre los próximos meses. Dejar allí el coche durante el día supone 82 euros al mes, mientras que el pase completo (24 horas) alcanza los 95 euros.

Mientras, en el aparcamiento de Las Mercedes también han aumentado los usuarios desde la peatonalización de la zona. Desde entonces las plazas escasean.