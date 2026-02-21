DIRECTO
CD Arenteiro - Tenerife (0-0)

¿Sabe usted que disque alguno se echó las manos a la cabeza cuando vio a los bomberos en la catedral a media mañana?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el simulacro que alertó a la población

Catedral de Ourense.
Catedral de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que disque alguno se echó las manos a la cabeza cuando vio a los bomberos en la catedral a media mañana? ¿Que aunque había mangueras y camiones no se veía humo? ¿Que los corrillos, nutridos con gente de la plaza Mayor, empezaron a especular con la hipótesis del accidente? ¿Que no tardó en despejarse el misterio? ¿Y que un simulacro para que no ocurran desastres como en la Mezquita de Córdoba?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats