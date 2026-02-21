¿Sabe usted que disque alguno se echó las manos a la cabeza cuando vio a los bomberos en la catedral a media mañana?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el simulacro que alertó a la población
¿Sabe usted que disque alguno se echó las manos a la cabeza cuando vio a los bomberos en la catedral a media mañana? ¿Que aunque había mangueras y camiones no se veía humo? ¿Que los corrillos, nutridos con gente de la plaza Mayor, empezaron a especular con la hipótesis del accidente? ¿Que no tardó en despejarse el misterio? ¿Y que un simulacro para que no ocurran desastres como en la Mezquita de Córdoba?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CLAVES PARA UNA VIDA LARGA
Calidad de vida, alimentación de próximidad y ser activos mejoran la longevidad en Ourense
FACTORES DE LA VIDA LARGA
Los expertos analizan la longevidad de Ourense
Lo último
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias
Bruno López, director general de Asturex: “Exportar requiere paciencia, constancia y músculo económico”