En marcha el arreglo de los tejados de la Catedral de Ourense

El proyecto para restaurar los tejados de la catedral de Ourense ha dado sus primeros pasos tras la convocatoria de un concurso para la redacción del proyecto de obra.

La plataforma de contratos públicos de la Xunta de Galicia acoge la documentación necesaria que debe incluir, y otorga un montante superior a los 200.000 euros para la empresa ganadora, que será la primera inversión de un total de 2,15 millones con los que se actuará en la cubierta de la nave central, laterales y brazos del crucero y se mejorará el diseño de la red de evacuación (canalones y bajantes) para mejorar la capacidad. Al mismo tiempo, la obra debe incluir una nueva solución constructiva de las cubiertas transitables del archivo y del paseo de ronda. Incluye la mejora de la eficiencia energética de la iluminación del Pórtico del Paraíso

El documento técnico debe elaborarse en seis meses después de ser anunciada la empresa ganadora; y el proyecto total de la Xunta se alarga hasta los 21 meses “sen posibilidade de prórroga”, tal y como indica la consellería de Cultura.

