El doctor ourensano Manuel Leyes Vence, Premio Victoriano Reinoso 2026

La Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid celebra cada año el Premio Victoriano Reinoso, que este año será el martes 24 de febrero en el Eurostars Madrid Tower. Aunque todavía se está pendiente del cierre definitivo de los asistentes, si se sabe ya quien será el galardonado de la XIX Edición de un premio que pone en valor la labor de la red empresarial gallega.

Este año es el turno de D. Manuel Leyes Vence, una importante figura en el mundo de la Traumatología y Medicina Deportiva. Carolina Marín, Sergio Ramos, Alberto Contador, Carlos Sainz y Garbiñe Muguruza están entre los deportistas que han pasado por las manos de Leyes.

Se espera también la presencia de autoridades políticas así como la del Presidente de la Real Federación Española de Futbol, Rafael Louzan.

Manuel Leyes Vence (Ourense, 1967) es, sin duda, el traumatólogo más solicitado en el deporte de élite. Se enamoró “hasta los huesos” cuando llegó como alumno interno a la Clínica Universitaria Navarra, al departamento de traumatología, “era muy bueno y lo lideraba el profesor José Cañadell. Creo que me influyó su figura, un traumatólogo de mucho prestigio y que tenía además muchísimas cualidades como persona”. Tras décadas de experiencia y miles de operaciones, algunas revolucionarias, confiesa que su sueño ahora es “poder dormir. Descansar cuando llego a casa”.