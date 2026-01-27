Hito en la medicina: logran eliminar por completo tumores de páncreas en ratones

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han logrado eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una triple combinación terapéutica, un hito alcanzado por primera vez que abre la puerta a tratamientos en humanos para uno de los cánceres más mortales.

El estudio, liderado por Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, y con financiación de la Fundación Cris Contra el Cáncer, se ha centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP), que representa la mayoría de los tumores de páncreas.

Los resultados, publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tras seis años de trabajo, han demostrado la eficacia curativa de una estrategia que ataca tres puntos clave del tumor: KRAS, la mutación que inicia el cáncer de páncreas, y EGFR y STAT3, proteínas implicadas en la señalización celular que promueven la proliferación, supervivencia y crecimiento tumoral.

Los investigadores han combinado RMC-6236 (inhibidor de KRAS), afatinib (inhibidor de EGFR) y SD36 (degradador de STAT3), logrando inducir la regresión completa y duradera de adenocarcinomas ductales de páncreas en modelos de ratón con células tumorales implantadas, tanto genéticamente modificados como portadores de células de cáncer humano.

En los ratones con células tumorales implantadas, el tratamiento permitió que los animales sobrevivieran al menos 250 días sin alteraciones evidentes. Al analizar sus páncreas, no se detectó ningún resto tumoral, ni siquiera en el estroma, lo que permitió definirlos como libres de tumor.

Posteriormente, la triple terapia se probó en ratones genéticamente modificados, más similares a los tumores humanos. Todos redujeron su carga tumoral, con regresiones completas en nueve de 12 ratones, que vivieron al menos 100 días libres de enfermedad y sin recidivas. En comparación, el uso de RMC-6236 en monoterapia duplicó la supervivencia, pero ningún ratón sobrevivió a largo plazo.

En una fase final, se implantaron tumores de seis pacientes en 18 ratones inmunodeficientes. En 16 de los 18 ratones tratados con la triple terapia, el tumor desapareció, sin recidivas durante 80 de los 120 días del tratamiento.

El equipo investigador, con Carmen Guerra como coautora principal y Vasiliki Liaki y Sara Barrambana como primeras autoras, ha destacado que, además de una regresión significativa y duradera, la terapia no provocó toxicidades significativas en los animales.

Cuándo llegará a humanos

Mariano Barbacid ha explicado que llevar esta estrategia a ensayos clínicos requerirá tiempo, financiación y procesos regulatorios, aunque confía en que, si todo avanza adecuadamente, los estudios en humanos puedan comenzar en unos tres años.

No obstante, ha señalado que el inhibidor de KRAS RMC-6236, también conocido como daraxonrasib y desarrollado por Revolution Medicines, podría estar autorizado este año o a principios de 2027. En monoterapia, incluso en segunda línea para tumores metastásicos, ha mostrado una supervivencia de 14 meses, duplicando la obtenida con quimioterapia convencional.

El estudio ha contado con el apoyo económico de la Fundación Cris Contra el Cáncer, cuyos donantes han aportado 3,6 millones de euros a lo largo de seis años. Su presidenta, Lola Manterola, ha subrayado el valor de la colaboración público-privada para impulsar proyectos de éxito y abrir una puerta de esperanza a los pacientes.

En España se diagnostican más de 10.300 casos de cáncer de páncreas al año, y solo entre el 8 y el 10 % de los pacientes sobrevive cinco años tras el diagnóstico.

En la presentación del estudio participó la soprano Cristina Domínguez, diagnosticada de cáncer de páncreas metastásico en 2015, quien agradeció el trabajo de los investigadores y el apoyo de entidades como Cris Contra el Cáncer: “Sin ellos yo no estaría aquí”.