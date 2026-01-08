El doctor Rodríguez Míguez será homenajeado en un libro

La memoria de Luis Rodríguez Míguez, considerado “pai do termalismo contemporáneo” por su papel como difusor de la riqueza de las aguas mineromedicinales de Galicia, quedará plasmada en una nueva obra impulsada por el foro Ágora Termal, en colaboración con la Diputación de Ourense. Así lo confirmó el presidente provincial, Luis Menor, tras reunirse con la directiva del foro, encabezada por José Luis Legido Soto y el coordinador, José Ángel Vázquez Barquero.

Esta publicación llega en un momento significativo, coincidiendo con el próximo décimo aniversario del fallecimiento del doctor Rodríguez Míguez. El volumen abordará la evolución del termalismo en la ciudad, consolidando el trabajo de Ágora Termal, una iniciativa que, con solo un año de trayectoria, busca potenciar los recursos geotérmicos locales.

Menor felicitó a los representantes del foro por un trabajo que “impulsa e promociona o principal factor diferencial da provincia de Ourense e no que tanto cremos desde a Deputación”. Precisamente en esta línea, el presidente provincial subrayó el valor estratégico de esta alianza para promocionar el gran “factor diferencial” de la provincia.

Termalismo social 2026

El anuncio de este nuevo libro en honor a Rodríguez Míguez, coincidió con el inicio del plazo de solicitudes para el programa de Termalismo Social 2026. Las previsiones son optimistas. Se espera superar las cifras del año pasado con más de 2.200 personas beneficiarias al mes, “o que supón un importante pulo á dinamización económica da provincia, así como tamén á divulgación do potencial termal ourensán”. Los balnearios participantes habilitarán turnos desde el 19 de enero hasta el mes de diciembre. La principal modalidad oferta estancias de seis días con alojamiento, pensión completa.