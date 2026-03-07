Rosendo Luis Fernández

Publicado: 07 mar 2026 - 04:40
O titular vai en italiano para que sexa o orixinal e auténtico, aínda que no artigo o extrapole á política española e á galega; esta, está motivada, ao cumprirse o ecuador da lexislatura de Rueda como presidente da Xunta. E digo que en italiano é auténtico, xa que a historia, máis ou menos, di que nun verán, unha familia italiana acababa de instalarse cas sombrillas e demais utensilios que levaban consigo na area da praia cando repentinamente comezou a chover. A reacción do que era o “xefe do grupo” foi inmediata, súbita, como a chegada da choiva: “¿Piove?, ¡porco Goberno!” Segundo o sentir de Neme, parece que os italianos usan este aforismo regularmente, e en España ata podería ser considerada de mal gusto. Nin que dicir ten que, realmente, o que se quere expresar é que os gobernos son sempre os culpables do que non funciona, aínda que sexa maldicindo a choiva.

¿Piove? En España si que chove. Choveu torrencial, con riadas…, meteorolóxicamente falando, nos últimos meses. Aínda que, cando de meteoroloxía se trata, nunca choveu que non parara. E parou! Pero chove como nunca choveu, políticamente, por nós dende hai anos. Hoxe chove, co Congreso pechado, e Sánchez tomando decisións persoalmente en política exterior, utilizándoa como política doméstica. Estamos en condicións de expresar, sen temor a equivocarnos: “¡porco Goberno!” o de Sánchez e sanchismo, ao que pola súa incompetencia son incapaces de presentar -si, presentar, xa non digo aprobar- uns presupostos. Cando esto escribo o Goberno de Sánchez leva 800 días sen Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sen embargo, o artigo 134.4 da Constitución Española establece a obriga do Goberno de presentar os PGE ante o Congreso ao menos tres meses antes da entrada en vigor do novo exercicio... o sanchista fai caso omiso á Constitución. Constitución que, a Sánchez, polo que demostra, impórtalle un carallo. Chove?, que chova! “¿Piove?, ¡porco Goberno!”

Unha oposición que segue a máxima de que as ocorrencias téñense, as ideas estase. Que parodiando a Ortega: “Las ideas se tienen, en las creencias se está”.

E que ocorre na nosa Galicia, aínda habendo estabilidade política, con aprobación dos presupostos en tempo e forma? Pois que as formacións políticas opositoras maldicen ao Goberno, chova ou non chova, por sistema. E se hai seca… por suposto que tamén teñen moito que dicir. Ata repetindo, se fai falla, aquilo de “mexan por nós e din que chove”. Partindo que nunca chove a gusto de todos, hai quenes maldicen ao Goberno, polo mero feito de estar na oposición. E cando o Goberno celebra unha efeméride que serve ao tempo para expoliar aos propios, esa oposición, a falta de argumentos, salta á palestra con ocorrencias. Xa que a oposición en Galicia, a falla de ideas, móvese nas ocorrencias, que algo sempre queda. Unha oposición que segue a máxima de que as ocorrencias téñense, as ideas estase. Que parodiando a Ortega: “Las ideas se tienen, en las creencias se está”.

Ao cumprirse dous anos de lexislatura, o presidente Rueda xunta a súa parroquia e pídelle “ir a por máis, non ser autocomplacentes, para ensanchar o electorado de partido…” Intencións que calquera formación política en uso da responsabilidade de goberno ten dereito a defender nunha celebración. A non ser que non se teña nada que celebrar, que non é o caso. Pois ben! As ocorrentes críticas da oposición son do tenor literal de: “Levar dous anos favorecendo o negocio dun puñado de empresas, sen aportar nada aos problemas reais que lle preocupan aos galegos”, e calificando ao presidente de “máis antigalego e centralista da historia”. Mexar fóra de testo, que ven sendo o mesmo que dicir algo inapropiado, equivocándose na apreciación. ¿Alternativas?: Quentando! para saír os quince días anteriores ás eleccións. Mentres, chega con “¿Piove?, ¡porco Goberno!” E queixaranse de perder.

Parece como que a cidadanía, tras contemplar impasible un escándalo tralo outro, mesturados con guerras e accións bélicas en Europa e, agora, no Oriente Medio, está inmunizada, chegándolle con consolarse que “en todos os sitios cocen fabas”. E a partir de aquí entramos nun drama, onde ninguén carga cos erros cometidos na política, entre eles cumprir os deberes constitucionais. Basta con exclamar “¿Piove?, ¡porco Goberno!” mentres o tempo pasa e a choiva vale de chivo expiatorio.

