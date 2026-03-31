Belén Cortiñas, doctora ourensana especialista en hombro: “Las abuelas en la huerta, con la regadera, ya hacían ‘crossfit”

Belén Cortiñas (Ourense, 1974) es una de las doctoras referentes a nivel nacional en cirugía de hombro, con especialidad en el ámbito deportivo. Acaba de entrar en la directiva de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo.

Pregunta. ¿Cómo ha recibido el nombramiento?

Respuesta. Ha sido algo casi accidental. Todo viene de que fui presidenta y organizadora del congreso nacional de la sociedad. Eso pasa una vez en la vida. A partir de ahí surgió la propuesta para entrar en la junta directiva, en el área de investigación.

P. No es habitual llegar ahí desde una ciudad como Ourense.

R. No, para nada. los suelen montar grandes hospitales de Madrid o Barcelona. Desde una ciudad pequeña es muy difícil, por eso lo valoro mucho.

P. ¿En qué momento se especializa tanto el hombro dentro de la Traumatología?

R. Es una evolución natural. Antes un traumatólogo operaba de todo. Hoy eso es inviable si quieres hacerlo bien. Igual que un profesor no da todas las materias, nosotros también nos hemos subespecializado.

P. ¿Qué tiene el hombro de particular?

R. Es la articulación con mayor movilidad del cuerpo y, por eso mismo, la más inestable. Para poder moverse tanto depende mucho de tendones y ligamentos, que son más frágiles que el hueso. Eso hace que haya más lesiones.

P. ¿Ha cambiado el perfil del paciente?

R. Muchísimo. Ahora vemos a mucha gente mayor que empieza a hacer deporte. Antes no tenían tiempo. Ahora, cuando se jubilan, quieren estar activos. Y eso es buenísimo, pero también genera lesiones.

P. Ahí entran modas como el “crossfit”, por ejemplo.

R. Claro. Pero lo que hoy llamamos entrenamiento de fuerza ya se hacía antes. Las abuelas, con la regadera en la huerta, hacían patrones similares a lo que hoy llamamos CrossFit. Coger peso, agacharse, empujar… es lo mismo.

P. Y que la gente se mueva está bien.

R. Está demostrado que una vida activa es lo mejor que hay. La gente que llega a los 100 años en Ourense, que es tierra de longevidad, son personas que han trabajado, que se han movido hasta sus últimos días.

P. Una de las grandes dudas del paciente. ¿Cuándo hay que operar un hombro?

R. Depende mucho del caso. En pacientes jóvenes y deportistas somos bastante quirúrgicos porque queremos que vuelvan al mismo nivel. En pacientes mayores, en cambio, muchas veces optamos por tratamiento conservador.

P. Se ha formado en Estados Unidos. ¿Qué se llevó de ahí?

R. Sobre todo, la mentalidad de medir resultados. Allí entendí que no vale con pensar que tus pacientes van bien. Tienes que analizar y comparar.

P. Luego volvió a Ourense.

R. Fue un cambio importante. Para poder hacer mi tesis doctoral tuve que compaginar mi trabajo aquí con viajes semanales a Madrid durante años. Pero hay trenes que pasan una vez en la vida y no puedes decir que no.

P. ¿Qué falta en España para que investigar sea más fácil?

R. Que se valore de verdad, ahora mismo no compensa. También infraestructura. Desde ciudades como Ourense es muy difícil. No hay apoyo ni recursos.

P. Su historia también tiene un punto simbólico.

R. Soy ourensana de pura cepa. De hecho, nací en el mismo sitio donde ahora opero. La vida da muchas vueltas.