Dos meses y medio después del socavón, el Concello reabre al tráfico la calle Pena Trevinca

Tras dos meses y medio de corte total -en ambos sentidos- en la rúa Pena Trevinca, entre la intersección con la rúa Monte Seixo y la estación de San Francisco, en la jornada de este martes el tráfico vuelve a abrirse a las 8,00 horas, dando un respiro a los vecinos de la zona, que estaban teniendo importantes problemas de movilidad, y reabriendo una importante vía de conexión con el hospital. La obra requirió reconstruir la carretera tras tener que cubrir un hoyo de hasta nueve metros de profundidad.

El estado de Pena Trevinca tras dos meses y medio

A pesar de la reapertura al tráfico, los vecinos y establecimientos de la zona todavía no recuperarán la normalidad por completo debido a que las obras continuarán en las aceras. En la información proporcionada por el Concello de Ourense este lunes, confirmaban que las molestias aún no finalizan y dejan sin aclarar cuánto tiempo más se extenderán los trabajos hasta rematar la rúa Pena Trevinca en su totalidad.

Dos meses y medio atrás

El 19 de enero un socavón de grandes dimensiones se abrió bajo el firme de la carretera en la calle Pena Trevinca, en Ourense. A la altura del número 18, las fuertes lluvias provocaron que el firme terminase por ceder, dejando un agujero que tardará al menos dos meses en ser reparado.

Días después de producirse este gran incidente que dejó la borrasca Joseph, trabajadores, vecinos y padres de alumnos de la zona empezaron a sufrir en carnes propias los problemas derivados de una obra que ya calculaba dos meses de cierre.

La dirección del tráfico afectó especialmente a los vecinos de la zona. El cambio de trayecto era notable para la gente de la zona, definiéndolo en ocasiones como "un cristo inhumano". A continuación, se puede ver en vídeo el tránsito existente que había en este nuevo sentido de subida.

No solo los vecinos veían modificada su rutina, sino que los propios establecimientos de la calle Pena Trevinca ya experimentaban los primeros días diversos problemas por el socavón. Uno de ellos era Sergio, trabajador de la Carnicería Manxar que se ubica justo enfrente del agujero. "Estamos apañando como podemos", aseguraba aún en la primera semana tras el incidente, y es que la situación suponía un problema para la carga y descarga de mercancía.

Esta situación también afectaba de forma directa al colegio Plurilingüe Carmelitas, ubicado en la vía, generando un malestar y preocupación entre las familias. “Este corte crea un gran problema en la movilidad, sobre todo para los padres que necesitan un vehículo para llevar o recoger a los niños”, señaló a La Región el presidente del ANPA, Mario Fernández, quien añadía que “los recorridos y los atascos ya se están formando por los desvíos que tenemos que tomar”.