La asociación Down Ourense presentó su calendario solidario para el año 2027 en un acto que contó con la colaboración de la Policía Nacional. En esta ocasión, los almanaque incluyen a policías posando con personas con sindrome de Down, ayudando a la visibilación de quien tiene esta discapacidad.

Las fotos del calendario han sido elaboradas, un año más, por el fotógrafo Emilio Romanos, quien vuelve a capturar con su cámara a usuarios de la asociación.

Se emitirán 800 almanaques, divididos entre 400 de pared y 400 de mesa, todos al precio unitario de 5 euros. Todo el dinero recuadado por esta iniciativa será usado para financiar las actividades de la asociación que favorecen la autonomía y la inclusión de las más de cien personas con sindrome de Down y otras discapacidades mentales que pertenecen a Down Ourense.

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Desde la junta directiva de la asociación, Sonia González, su presidenta, recalca el significado del calendario más allá de la recaudación de fondos: “Mercar este calendario non é so apoiar economicamente a asociación, é tamén apostar por unha sociedade máis igualitaria e inclusiva”. González también agradeció en el acto de presentación la colaboración de la Policía Nacional

Por parte de la Policía Nacional, acudió Alberto Vidal Prado, Jefe Provincial de Operaciones, acompañado por miembros de la Delegación de Participación Ciudadana, encargada de programar con las unidades todas las sesiones fotográficas. Unas sesiones donde no solo están representados policías nacionales de Ourense sino que también participaron miembros de A Coruña. En el acto, los representantes de la policía recalcaron la satisfación de colaborar con Down Ourense.