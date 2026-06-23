La dura realidad de trabajar bajo el sol a 40 grados en Ourense: "Hay hombres con migrañas, que vengan ‘ellos’ a poner el casco"

Obreros ayer en la carretera a la altura de Reza a una temperatura cercana a los 40 grados

Con las temperaturas extremas que llegan desde esta época del año, trabaja a pleno sol se convierte en un martirio para centenares de trabajadores en Ourense, que tienen que lidiar con temperaturas cercanas a los 40ºC mientras desarrollan su actividad profesional. Precisamente, los que trabajan en exteriores se caracterizan además por llevar a cabo oficios que requieren una actividad física elevada, lo que supone un cocktail potencialmente peligroso para la salud, corriendo el riesgo de sufrir incidencias como golpes de calor, deshidratación o problemas dermatológicos.

A pesar del peligro, en las calles de la ciudad continuaron viéndose ayer a multitud de trabajadores durante las horas más críticas. Los operarios de obra no paran tampoco en estas situaciones. En la jornada de ayer, decenas de ellos trabajaron en desmontar los escenarios de las fiestas de Ourense, algo necesario para la vuelta a la normalidad del tráfico, pero que llevaron a cabo incluso tras las 13,00 horas. Después de la hora de comer, también muchos continuaron al pie del cañón en la remodelación a pie de carretera en Reza, algo muy agravado por el calor del asfalto.

Esta situación conlleva a que, irremediablemente, muchos empleados no sigan las medidas de seguridad necesarias, al verse asfixiados por los utensilios que les hacen aumentar la temperatura corporal, quitando en cuanto pueden los cascos. “Hay un hombre con migrañas, que vengan ‘ellos’ a poner el casco, se creen que se nos va caer un piano o algo”, manifestó el capataz de la obra de Reza.

Este tipo de complicaciones se repiten también entre los brigadistas de incendios, o entre los operarios de desbroce y jardinería, que con tales temperaturas, se desquitan de prendas. Estos últimos, en plena faena y en medio del momento de mayor demanda del año. “Necesitamos parar mucho más y buscar sombras”, resaltaron desde Desbroces Ourense, mientras que desde Otto Jardinería y Desbroces optan por jornadas más intensivas: “Paramos desde las 13,00 hasta las 18,00 horas”.

Otros que no pueden buscar el fresco durante esta época del año, son los agricultores y ganaderos, que están en plena época de podas y aclareos (en viñedos), recogida de forrajes o aporcados (en el caso de las patatas).

Los empleados de limpieza, técnicos de mantenimiento o repartidores son otros de los colectivos más vulnerables. Sobre estos últimos, se añade su esfuerzo físico a pleno sol en la hora del almuerzo para repartir, en muchos casos en bicicleta, comida.

En cuanto al gremio de los socorristas, se les establece un protocolo que contiene la entrega de crema, una gorra, una sombrilla para poder estar a la sombra y una silla. Además, se les recomienda mucha hidratación, usar gafas de sol y darse duchas frías constantemente.

La prevención se sitúa como prioridad laboral

Combatir las altas temperaturas y preservar el bienestar de los trabajadores ha llevado al sindicato CC.OO. ha lanzar una campaña de prevención bajo el lema “Fronte ao sol: sombra, auga fría e xornada reducida”.

El sindicato señala que adaptar el trabajo al cambio climático “xa non é unha opción, senón unha obriga legal, social e ética”, señalando que la construcción, la jardinería o la recogida de residuos son los sectores más afectados.

Subrayan las mismas fuentes que, según la normativa, con alertas naranjas o rojas de la Agenca Española de Meteorología (Aemet), las empresas deben adaptar la jornada o suspender los trabajos de mayor riesgo. “Las personas trabajadoras tienen derecho a disponer de agua potable fresca, reclamar exámenes médicos por daños de radiación UV, realizar descansos a la sombra y recibir equipos de protección (EPI) gratuitos”, explica la central sindical.

Además, CC.OO. advierte que interpondrá denuncias ante la Inspección de Trabajo ante cualquier incumplimiento, sentenciando que “la época de la sensibilización ya pasó, vamos a pasar a la acción”.