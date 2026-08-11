Bembibre terá dous eclipses distintos: unha liña invisible partirá a aldea en dous e decidirá quen verá o 100 %
UNHA ALDEA, DOUS ECLIPSES
A liña de totalidade do eclipse solar dividirá a aldea de Bembibre, en Viana do Bolo, permitindo ver o 100 % de ocultación na parte alta e un 99,99 % na zona baixa
En Bembibre, unha mesma aldea terá dous eclipses distintos. A liña de totalidade do próximo eclipse solar atravesará este núcleo de Viana do Bolo e fará que a experiencia dos veciños dependa de algo tan sinxelo como o lugar exacto desde o que miren ao ceo.
Na parte alta de Bembibre, o eclipse será total. O Sol desaparecerá completamente durante o máximo do fenómeno e quen se atope alí poderá contemplar o 100 % de ocultación.
Pero apenas uns metros máis abaixo, na parte baixa da aldea, a historia será diferente. O eclipse alcanzará aproximadamente o 99,99 %, unha cifra que pode parecer idéntica a simple vista, pero que marca unha diferenza fundamental: non será un eclipse total. Quedará unha diminuta parte do disco solar sen ocultar.
A fronteira entre ambos os mundos non estará sinalizada en ningunha estrada nin aparecerá en ningún mapa. Será unha liña invisible trazada sobre Bembibre que, durante uns minutos, decidirá quen poderá vivir un eclipse solar total e quen se quedará ás portas.
Os veciños non o sabían
A particularidade causou sorpresa entre os veciños de Bembibre. A maioría descoñecía que a liña de totalidade pasaría pola propia aldea e, sobre todo, que a diferenza entre desfrutar do eclipse total ou non facelo estaría dentro do propio núcleo.
Unha das veciñas recoñece que ela mesma non tiña nin idea desta particularidade. «Vou poñelo no grupo de WhatsApp do pobo, pero non creo que o soubese ninguén», explica. A información sorprendeu así a unha veciñanza que, ata agora, non era consciente de que uns poucos metros poderían cambiar completamente a experiencia do fenómeno.
Agora, moitos xa terán que cambiar os seus plans. Quen tiña pensado observar o eclipse desde a parte baixa da aldea deberá subir ata a zona alta de Bembibre para asegurarse de entrar na franxa de totalidade. «Se o queren ver, terán que subir á parte de arriba», sinala a veciña.
A distancia será mínima. Un paseo de apenas uns metros pode marcar a diferenza entre ver o Sol completamente oculto ou conservar unha diminuta porción do seu disco visible.
E iso converte a Bembibre nun dos lugares máis singulares da provincia para vivir o eclipse. Non será necesario desprazarse quilómetros para atopar a totalidade. Os veciños terana na casa, pero terán que escoller ben onde colocarse.
Unha aldea, dous eclipses
A situación de Bembibre forma parte dunha liña de totalidade que atravesará tamén outros puntos da comarca de Conso-Frieiras: os concellos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso e A Mezquita deixan ao seu paso zonas nas que o eclipse será total e outras nas que se quedará no 99,99 %.
En Viana do Bolo, ademais de Bembibre, Pradocabalos ou Pixeiros quedarán fóra da totalidade, mentres que Fradelo, Caldesiño ou Santa Mariña da Ponte estarán dentro da franxa, ao igual que o resto de aldeas situadas na parte máis nororiental.
En Vilariño de Conso, Soutogrande, Sabuguido e Edrada son algúns exemplos dos núcleos que quedarán fóra, mentres que A Castiñeira e Mormentelos si poderán desfrutar do eclipse total.
En A Mezquita, a liña de totalidade será aínda máis selectiva. Algunhas zonas dos montes de A Vilavella que limitan con terras zamoranas serán os enclaves do concello que quedarán dentro da franxa na que o Sol desaparecerá por completo.
Nas zonas dos municipios máis próximas á liña de totalidade, a fronteira será especialmente estreita: uns poucos quilómetros marcarán a diferenza entre vivir un eclipse total ou quedar ás portas da totalidade.
Pero ningunha destas situacións resulta tan chamativa como a de Bembibre. Aquí non hai que comparar dous concellos, nin sequera dúas aldeas. A fronteira atravesa a propia localidade.
Na parte alta, o 100 %. Na parte baixa, o 99,99 %.
Unha diferenza de apenas uns metros que, durante o eclipse, o cambiará todo. Bembibre terá dous eclipses distintos. E os seus veciños xa saben que, ese día, para ver desaparecer completamente o Sol, terán que mirar ao ceo desde a parte alta da aldea.
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