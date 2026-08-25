El eclipse de Luna que rozará la totalidad podrá verse desde Ourense este viernes: hora y cómo verlo

La madrugada del viernes 28 de agosto traerá uno de los últimos grandes fenómenos astronómicos del verano: un eclipse parcial de Luna que alcanzará su máxima ocultación a las 6:13 horas. El fenómeno será especialmente llamativo porque la Luna quedará cubierta en un 93% por la sombra de la Tierra, a muy poca distancia de convertirse en un eclipse total.

Será el último acontecimiento astronómico destacado de agosto, después del eclipse solar del pasado 12 de agosto y de la lluvia de meteoros de las Perseidas, cuyo máximo se produjo durante la noche siguiente.

¿A qué hora será el eclipse de Luna?

El eclipse comenzará mucho antes de alcanzar su máximo. La Luna entrará en el cono de penumbra de la Tierra a las 3:25 horas, aunque en ese momento el oscurecimiento será todavía difícil de apreciar a simple vista.

A las 4:34 horas, el satélite comenzará a entrar en el cono de sombra y dará comienzo propiamente la fase de eclipse parcial. Esta se prolongará hasta las 7:51 horas, con el momento de máxima ocultación previsto para las 6:13 horas.

Después, la Luna continuará su recorrido hasta abandonar completamente la penumbra terrestre a las 9:01 horas, momento en el que finalizará el fenómeno astronómico.

¿Hacen falta gafas para ver el eclipse de Luna?

No, no hacen falta gafas especiales para observar un eclipse de Luna. A diferencia de los eclipses solares, mirar directamente a la Luna durante un eclipse lunar no supone un riesgo para la vista, por lo que puede contemplarse a simple vista durante toda la madrugada. También se pueden utilizar prismáticos o telescopios para observar el fenómeno con mayor detalle.

¿Por qué se produce un eclipse lunar?

Los eclipses de Luna se producen cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, de manera que bloquea total o parcialmente la luz solar que llega hasta nuestro satélite. Por este motivo, este fenómeno únicamente puede producirse durante la fase de Luna llena.

Así lo explica José Ángel Docobo, profesor de la Universidade de Santiago de Compostela y coordinador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, que detalla cómo la alineación de los tres cuerpos celestes genera las zonas de sombra y penumbra que atraviesa la Luna.

La Tierra proyecta dos zonas diferenciadas. Por un lado, el cono de penumbra, que se abre progresivamente; por otro, el cono de sombra, que se va cerrando. Cuando la Luna atraviesa estas regiones se produce el oscurecimiento que caracteriza al eclipse.

Un eclipse parcial que estará muy cerca de ser total

Aunque el fenómeno será técnicamente un eclipse parcial de Luna, la ocultación alcanzará una magnitud poco habitual. En el momento de máxima fase, a las 6:13 horas, aproximadamente el 93% del diámetro lunar estará dentro de la sombra de la Tierra.

La diferencia con un eclipse total será, por tanto, muy pequeña: una parte del disco lunar permanecerá fuera de la sombra terrestre.

La madrugada del viernes ofrecerá así una nueva oportunidad para observar el cielo y cerrar un agosto especialmente activo desde el punto de vista astronómico, con varios fenómenos destacados concentrados en apenas unas semanas.