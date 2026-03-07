Ecologistas ponen la lupa sobre el loro del Concello de Ourense

La asociación ecologista Amigas das Árbores ha pedido a la Xunta investigar la tenencia de un loro yaco en el despacho de la Alcaldía de Ourense, ya fallecido, según informó el propio gobierno local. El colectivo denuncia que el animal (Psittacus erithacus) es una especie estrictamente protegida (Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y catalogada en peligro de extinción. Subrayan que son aves muy inteligentes y longevas que requieren cuidados específicos, por lo que piden aclarar si el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, tenía autorización para poseerlo.

El loro, que contaba con anilla, falleció a los siete meses por aspergilosis, una infección fúngica letal propiciada por el estrés ambiental. Durante semanas, el ave voló libremente por el despacho oficial, donde la limpieza diaria de sus excrementos recaía en trabajadores municipales.

La polémica llegó al pleno municipal, donde el BNG exigió conocer los permisos del animal. El alcalde, entre carcajadas de su grupo de gobierno, despachó la petición con mofas.